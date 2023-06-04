Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 10:41
Yol ücretleri sorunu

Kilisten Mardin'e tayin çıktı 5 kişiyiz ne kadar harcırah yatar bilgisi olan var mı eş çalışmıyor.


Fenerbahce19.07
Memur
04 Haziran 2023 11:03
memurlar.net harcirah robotu var oraya bilgilerini girip hesaplayabilirsin

Codex123
Aday Memur
04 Haziran 2023 11:31

Merhaba meslektaslarim tum turkiye telegram grubu kuruldu hepinizi bekleriz

Telegram grubu == https://t.me/egmtayinkiralikev

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