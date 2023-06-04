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04 Haziran 2023 11:14
Öğretmenimi CİMER'e Şikayet Ettim.

Hocalarım hepinize iyi günler dilerim. Ben bir lise öğrencisiyim ve sınıfça bizim dersimize girdiğinden beri her dersimizde bize bağıran, hakaretler eden, dersi sürekli bölüp farklı farklı konulara (manipülatif, kişisel düşünceler vs.) değinen bir kadın hocayla karşı karşıyayız. Bütün bu davranışlarına rağmen dersten yüksek not aldım, quiz yaptı ondan da yüksek not aldım. Diğer sözlü puanıma ise çok düşük bir puan girmiş. Puan değerlerini söylemek istemiyorum belki bu konuyu okur falan ifşalanmayalım sonra :)

Kendisiyle derste konuştum. Notumu yükseltmesini istedim. Beni dinlemedi, bana bağırıp hakaret etti. Ben de kendi kendime fakat onun da duyabileceği bir biçimde "Şikayet edicem artık bu ne ya..." dedim. Sonrasında "Selamımı da iletirsin" diye dönüt verdi.

Bu olay üstüne ben de hocayı CİMER'e şikayet ettim :) Notu umursamıyorum pek açıkçası ama dersimize girdiği günden beridir bize bağırıp çağıran bir hocanın yaptığı şeyleri yanına kar bırakmamak istiyorum.

Sorum ise şu: Bu süreçten sonrası nasıl işler ? Bir yere çağrılır mıyım ? Öğretmene neler olabilir ?

Ek olarak şunu da belirteyim, bütün hocalarıma ve ülkemizde eğitim faaliyeti veren herkese saygılıyım zira çok kutsal bir meslektir öğretmenlik. Beni yanlış anlamazsınız umarım. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkürler.


muallime1990
04 Haziran 2023 11:21
Senin lise öğrencisi olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam :) Öğretmenini şikayet edip soluğu yine öğretmenlerin olduğu bir yerde alman da garip :))

anonimliseli
04 Haziran 2023 11:25

Hocam ben öğretmenimi şikayet ettim. Kişisel olarak, sorunlu birisi olduğu için. Bütün öğretmenleri şikayet etmiyorum. Meslektaşsınız diye böyle tepki vermeniz normaldir diye düşünüyorum. Ben liseli bir öğrenciyim, ayrıca olmamam da bir şeyi değiştirmez zira bu anlattığım şey yaşandı sonuç olarak. Cevabını almak istediğim soruları şu an sorabileceğim tek platform burası diye düşündüm. O kadar.

muallime1990, 11 saat önce
Senin lise öğrencisi olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam :) Öğretmenini şikayet edip soluğu yine öğretmenlerin olduğu bir yerde alman da garip :))

resmiplaka
Aday Memur
04 Haziran 2023 12:28

iyi yapmışsın.ama sen ama o kim haklı kim haksız soruşturulsun.inşallah hak yerini bulsun..


spock
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 12:40

Oradan bir şey çıkmaz. Biz de öğrenciyken tuhaf tuhaf hocalara rast geldik. Sırf milliyetçiyiz diye bize düşük not veren bölücü düşüncelere sahip hoca bile gördüm.

En fazla okul müdürü hocadan not çizelgesi ister. Hoca da "dersi bölüyordu o yüzden sözlüsüne düşük verdim" der geçer.

Ben olsam arkadaşlarımı örgütleyip toplu olarak o derse başka hocanın girmesi için okula dilekçe verirdim.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Haziran 2023 12:42
Genelde tek kişilik şikayetler çok ağır suçlama olmadıkça üstünkörü bakılıp geçiştirilir. Böyle şikayetleri toplu yaptığınızda ancak ciddi netice alırsınız.

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Haziran 2023 12:51

Türkçeyi bu kadar doğru kullanan bir lise öğrencisini bulmuş öğretmenin, bu öğrencinin kıymetini bilmesi gerekirdi.


anonimliseli
04 Haziran 2023 13:49

Çok teşekkür ederim hocam

Evlenmek Gerek, 9 saat önce

Türkçeyi bu kadar doğru kullanan bir lise öğrencisini bulmuş öğretmenin, bu öğrencinin kıymetini bilmesi gerekirdi.


Feriduni
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 13:55
Ben de aynı şeyi düşündüm. Kaliteli bir öğrenci. Tebrik ederim.
Evlenmek Gerek, 9 saat önce

Türkçeyi bu kadar doğru kullanan bir lise öğrencisini bulmuş öğretmenin, bu öğrencinin kıymetini bilmesi gerekirdi.


brkklgs
Şef
04 Haziran 2023 14:01
İyi p.k yemişsin

fenogretmeniyim
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:33

okula resmi dilekçe başvurusu yapıp notu hangi değerlendirme ölçütlerine göre yaptığını ve bu ölçütleri nasıl değerlendirdiği ile ilgili "bilgi edinme hakkı kanunu" gereği bilgi iste. daha sonra değerlendirmenin haksız olduğunu düşünüyorsan aksini kanıtlayacak bir şikayet dilekçesi yaz.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 14:34
Bir şey çıkmaz.O kadar çok şikayet var ki..darp,cinsel İstismar,galiz küfür,Para toplama dışındaki şikayetleri okul müdürlüğüne şutluyorlar.Müdür de genelde yok öyle bir şey diye yazıp sana cevap gönderiyor..Çünkü iddiaların soyut..Hakaret dediğin şey ne bir kere çok geniş bir kavram..Aptala ahmak gerizekalı dedimi mesela..ikincisi ders içi performansa istediğini verebilir yönetmelik bu konuda öğretmene kanıtsız takdir hakkı vermiş..Yani pek bir şey çıkmaz o işten

merve00000
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 14:43

video kaydı alsaydın elinde büyük koz olurdu ve o öğretmenin başı çok ağrırırdı bir dahakine gizlice video ses kaydı almaya çalış cimer şikayetlerini de ciddiye alıyorlar ama bir kaç öğrenci daha şahit olursa o öğretmenin her türlü başı ağrır.


Argan35
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 15:16

Hiçbir şey çıkmaz.


skramz
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 15:27

senin bakış açını gördük ama öğretmeninin bakış açısını görmedik. hakaretten kasıt nedir mesela? dersi bölüp farklı konulara girilmesinden öğrenciler hoşlanıyor sanırdım kafa dağıtmak amaçlı.


Velocıraptor
Genel Müdür
04 Haziran 2023 15:35

Bu, o yasaklı ilgi soytarısı. gene ceza yer yakında. başka bir hesabı daha var.

BU TROLÜ CİDDİYE ALIP CEVAP YAZMAYIN ARKADAŞLAR.

muallime1990, 11 saat önce
Senin lise öğrencisi olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam :) Öğretmenini şikayet edip soluğu yine öğretmenlerin olduğu bir yerde alman da garip :))

muallime1990
04 Haziran 2023 15:43
Diğer hesabı ne hocammm, kafalamasın bizi bilelim.. uyardığınız için teşekkür ederim ayrıca
Velocıraptor, 6 saat önce

Bu, o yasaklı ilgi soytarısı. gene ceza yer yakında. başka bir hesabı daha var.

BU TROLÜ CİDDİYE ALIP CEVAP YAZMAYIN ARKADAŞLAR.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 15:47

Benden de selam olsun haa!?))


Velocıraptor
Genel Müdür
04 Haziran 2023 16:03

rica ederim. geçmişe bakar söylerim.

muallime1990, 6 saat önce
Diğer hesabı ne hocammm, kafalamasın bizi bilelim.. uyardığınız için teşekkür ederim ayrıca

anonimliseli
04 Haziran 2023 20:27

Arkadaşlar ben size bir lise öğrencisi olarak akıl danışmak için yazdım. Hocasınız diye saygı gösterdim. Yaptığınız şey gerçekten ayıp. Alt tarafı şu olur bu olur diyecektiniz. Geldiniz bana yok liseli değilsin. Yok başka hesabın var sahtesin falan filan diyorsunuz. Yahu sahte olsam ne yazar ?Liseli olmasam ne yazar ? Bundan benim elime ne geçecek ?


anonimliseli
04 Haziran 2023 20:37

Evet yaptığım hata bu sanırım :) Öğrenci zaten ne yapsa haksız görülür bu devirde malum. Bahsedeyim bana ve bizlere neler dediğinden.. Ha bu arada evet ders dışı konulara değinmek yeri gelince güzel oluyor haklısınız öğrenci olarak seviyoruz bunu. Zaten öğretmeni sevince dersi de sevdiğimiz için muhabbetlerin yeri önemli ama bu hoca dediğim gibi saçma sapan konuşuyor. Sadece kendisi konuşup bizi konuşturtmuyor yorum yaptırmıyor.

En son Nihat Hatipoğlu'na laf attığını hatırlıyorum. Din konularına değiniyor bazen. Siyasi şeylerden de bahsettiği olmuştu. Bahsetmesin demiyorum ama gerçekten kışkırtıcı konuşuyor. Biz yorum yapınca veya en ufak bir şey söyleyince bize bağırıp susturmaya çalışıyor.

Hakaretten kastım şu, çoğu zaman kişiye özel gerizekalı, aptal, salak, engelli gibi bağırarak karşı çıkıyor. Sende ekmeğe sürülecek akıl yok diyor, bazen de sizden hiçbir b-- olmaz diyor. Daha aklıma gelmeyen yaratıcı cümleleri de mevcut ama dersinde kitap okuyorum genelde çok dinlemiyorum. Kendisi İngilizce öğretmeni bu arada.. Hani matematik hocası falan olsa :)) Nerden geliyor bu ego anlamış değilim.

skramz, 7 saat önce

senin bakış açını gördük ama öğretmeninin bakış açısını görmedik. hakaretten kasıt nedir mesela? dersi bölüp farklı konulara girilmesinden öğrenciler hoşlanıyor sanırdım kafa dağıtmak amaçlı.

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