Öğretmenimi CİMER'e Şikayet Ettim.

Hocalarım hepinize iyi günler dilerim. Ben bir lise öğrencisiyim ve sınıfça bizim dersimize girdiğinden beri her dersimizde bize bağıran, hakaretler eden, dersi sürekli bölüp farklı farklı konulara (manipülatif, kişisel düşünceler vs.) değinen bir kadın hocayla karşı karşıyayız. Bütün bu davranışlarına rağmen dersten yüksek not aldım, quiz yaptı ondan da yüksek not aldım. Diğer sözlü puanıma ise çok düşük bir puan girmiş. Puan değerlerini söylemek istemiyorum belki bu konuyu okur falan ifşalanmayalım sonra :)

Kendisiyle derste konuştum. Notumu yükseltmesini istedim. Beni dinlemedi, bana bağırıp hakaret etti. Ben de kendi kendime fakat onun da duyabileceği bir biçimde "Şikayet edicem artık bu ne ya..." dedim. Sonrasında "Selamımı da iletirsin" diye dönüt verdi.

Bu olay üstüne ben de hocayı CİMER'e şikayet ettim :) Notu umursamıyorum pek açıkçası ama dersimize girdiği günden beridir bize bağırıp çağıran bir hocanın yaptığı şeyleri yanına kar bırakmamak istiyorum.

Sorum ise şu: Bu süreçten sonrası nasıl işler ? Bir yere çağrılır mıyım ? Öğretmene neler olabilir ?

Ek olarak şunu da belirteyim, bütün hocalarıma ve ülkemizde eğitim faaliyeti veren herkese saygılıyım zira çok kutsal bir meslektir öğretmenlik. Beni yanlış anlamazsınız umarım. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkürler.