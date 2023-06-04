Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 12:11
Bankkart lira
6. Ayda 1000 TL bankkart lira tanilanacakti. Ne oldu bilen var mı ?

fatodemiş
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:27
İlk ödemeden altı ay sonra diye söyleniyor ilk ödemeyi 15 ocakta almıştık yani 15 temmuzda alacağız

Ayın15i
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:30
6. Ve 12. Ay diye sözlesmede geçiyordu.
fatodemiş, 9 saat önce
İlk ödemeden altı ay sonra diye söyleniyor ilk ödemeyi 15 ocakta almıştık yani 15 temmuzda alacağız

Paramedik7038
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:16

Bende muallaktayim temmuz mu haziran mi en iyisi sendikalara sormak

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