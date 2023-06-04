Şimşek dönemi ve memura verdiği sinyal

ŞİMŞEK ÖZETLE NE DEDİ?

şimşek bugün "artık rasyonel zemine dönmekten başka çare kalmamıştır" dedi. yani bu mefhum-u muhalifiyle apaçık şu demek: "akılcı\rasyonel olmayan, akıl ve bilim ile uyuşmayan politikalarla yürüme imkanı artık yoktur."

öngörülebilir olma, uluslararası normlara uygunluk gibi olmazsa olmaz prensiplerden bahsedip mali disipline vurgu yaptı.

mali disiplin bir çok anlam ifade eder. birisi de ; tüik'in açıkladığı enflasyon gerçek olmalı ve bunun üzerinde maaş zammı verilmemeli.

yani KK'nun 21.625 lira ile açılışını yaptığı ve arkasından 22.000 lira olarak tekrarlanan vaat olmasaydı temmuz'da alınacak total zam maksimum yüzde 20 olurdu.

ama verilen vaat nedeniyle temmuz'da normalin üzerinde son kez bir artış olacak

2024 için yine mütevazi artışlar olmaya devam edecek.

yalnız bundan sonra tüik gerçek enflasyona çok daha yakın, gerçekçi oranlar açıklayacaktır.

temmuz zammı hazırlığı yapacak maliye bakanlığı uzmanları da isterler ki tüm memurlara yüzdelik yüksek bir zam verilerek vaat yerine getirilsin. çünkü onlar da ortalama üzerinde maaş alıyorlar.

ZAM NASIL OLABİLİR?

tüm memurlara yüzde 87 gibi bir zam verilmesini beklemediğimize göre muhtemelen elden geldiği kadar düşük ve yüksek maaş alanların razı olacağı bir artış gündeme gelecektir (yani 3.000 seyyanen + yüzde 45 yüzdelik zam gibi)

ama şimşek, maliyeti minimize edin diye kendi bürokratlarının da arzu etmeyeceği bir oranda ısrarcı olursa bu sefer (6.000+yüzde 20) gibi zamlar da gelebilir.