Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 12:17
Şimşek dönemi ve memura verdiği sinyal

ŞİMŞEK ÖZETLE NE DEDİ?

şimşek bugün "artık rasyonel zemine dönmekten başka çare kalmamıştır" dedi. yani bu mefhum-u muhalifiyle apaçık şu demek: "akılcı\rasyonel olmayan, akıl ve bilim ile uyuşmayan politikalarla yürüme imkanı artık yoktur."

öngörülebilir olma, uluslararası normlara uygunluk gibi olmazsa olmaz prensiplerden bahsedip mali disipline vurgu yaptı.

mali disiplin bir çok anlam ifade eder. birisi de ; tüik'in açıkladığı enflasyon gerçek olmalı ve bunun üzerinde maaş zammı verilmemeli.

yani KK'nun 21.625 lira ile açılışını yaptığı ve arkasından 22.000 lira olarak tekrarlanan vaat olmasaydı temmuz'da alınacak total zam maksimum yüzde 20 olurdu.

ama verilen vaat nedeniyle temmuz'da normalin üzerinde son kez bir artış olacak

2024 için yine mütevazi artışlar olmaya devam edecek.

yalnız bundan sonra tüik gerçek enflasyona çok daha yakın, gerçekçi oranlar açıklayacaktır.

temmuz zammı hazırlığı yapacak maliye bakanlığı uzmanları da isterler ki tüm memurlara yüzdelik yüksek bir zam verilerek vaat yerine getirilsin. çünkü onlar da ortalama üzerinde maaş alıyorlar.

ZAM NASIL OLABİLİR?

tüm memurlara yüzde 87 gibi bir zam verilmesini beklemediğimize göre muhtemelen elden geldiği kadar düşük ve yüksek maaş alanların razı olacağı bir artış gündeme gelecektir (yani 3.000 seyyanen + yüzde 45 yüzdelik zam gibi)

ama şimşek, maliyeti minimize edin diye kendi bürokratlarının da arzu etmeyeceği bir oranda ısrarcı olursa bu sefer (6.000+yüzde 20) gibi zamlar da gelebilir.


Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
04 Haziran 2023 12:28

Sallayıp durma. Bundan sonraki dönemde ne verirse razı olacağız. Neden olarak kendi döneminde az maaş zammı alıyor olsak da; alım gücümüz çok çok yüksekti. Şu an ki zamanda yüzde elli zam yapıldığını düşünün, onun evvelki zamandaki yönetiminde yüzde yirmi zam yüzde ellilik zamdan daha verimli idi. Kısacası alım gücü yükselince vereceği oranin çok fazla bir önemi olmayacaktır.


memursandertlisin
Memur
04 Haziran 2023 12:41

harbiden adın gibi kılkuyruksun

hangi cümlem sana saçma geldi de sallama dedin birader?

Abbas.KILKUYRUK2, 10 saat önce

Sallayıp durma. Bundan sonraki dönemde ne verirse razı olacağız. Neden olarak kendi döneminde az maaş zammı alıyor olsak da; alım gücümüz çok çok yüksekti. Şu an ki zamanda yüzde elli zam yapıldığını düşünün, onun evvelki zamandaki yönetiminde yüzde yirmi zam yüzde ellilik zamdan daha verimli idi. Kısacası alım gücü yükselince vereceği oranin çok fazla bir önemi olmayacaktır.


yellow2578
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:39
Forumdaki en mantıklı açıklamalardan bir tanesi aşağı yukarı böyle olacaktır

mıcheal owen
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:48

Onu bırak da temmuzda ne alacağız onu söyle


gardiyan4255
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:04
Duyum alan siyasetçi tanıdığın dan bir arkadaş vardı ortalıkta yok

yellow2578
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:50
Onu ancak tanrı bilir :))
mıcheal owen, 8 saat önce

Onu bırak da temmuzda ne alacağız onu söyle


Devir Kötü
Memur
04 Haziran 2023 16:01

Çok mantıklı, yalnız tek yanlış şey TÜK gerçek veri falan açıklamaz.


memursandertlisin
Memur
04 Haziran 2023 20:22

açıklamazsa güven kaybeder

artık gerçeğe yakın açıklamak zorunda ortodoks politikaya geçildiğine

inandırmak için

Devir Kötü, 6 saat önce

Çok mantıklı, yalnız tek yanlış şey TÜK gerçek veri falan açıklamaz.


memursandertlisin
Memur
04 Haziran 2023 20:31

yazının sonunda yazdık ama tam nasıl olur kimse bilemez

mıcheal owen, 8 saat önce

Onu bırak da temmuzda ne alacağız onu söyle


Bellinay
Memur
04 Haziran 2023 21:24
Önümüzdeki 2yıl sıkı kemer sıkma ve tasarruf tedbirleri il geçecek. Beklentiyi az tutun

Yekmaleli
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:28
Hakikat bu Önemli olan ekonominin düzelmesi Son zam ondan sonra gerçek tüik Doların sabitlenmesi Gerçekle yüzleşme vakti Bugüne kadar yalan dolandan rasyonele

luch
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 21:31

Yaklaşık 10 gün önce faiz indirmeye devam demişti erdoğan. Ne yani şimdi döndümü bu sözünden.

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