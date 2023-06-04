Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 12:47
4b teknisyen olarak çalışırken 4b tekniker
4b sözleşmeli teknisyen olarak çalışırken, 4b teknikerlik kazanıp başka kuruma geçen oldumu? İstifa işi nasıl oluyor son 1 yıl içinde sözleşmeli çalışmamış olmak şartı var?

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