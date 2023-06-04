Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 12:49
2020 Eylül atamaları ve Özür tayini duyurusu

özetle yazacağım

2020 Eylül ataması olup eş durumu bekleyen hocalarım

Ağustos ortası gibi yayınlanacak olan özür grubu tayin duyurusunda tercih yapabilmek için "30 Eylül 2023 tarihine kadar 3 yılı doldurmuş olmak" maddesi gerekiyor bizim için.

Geçen sene Ağustos tarihli 3 yıl doldurma şartı verildi

Cimer e yazarak MEB iletişim hattına istek bırakarak ve sendikalara bu konuda bildirim vererek şimdiden bir talep oluşturalım

Yoksa 2024 şubata kalır

Bu sene büyük ihtimal 30 Eylül olur zaten o yeni atama hariç sözleşmeli kalmadı yorumları yapanlarda var ama talep emek sonuç

Subattaki atama da agustostaki gibi olmuyor daha dar bir kadro veriliyor şans daha az

Gönül ister ki tabiki bütün kadrolulara bu hak yıla bakmadan verilsin

Ama şuanki mevcut duruma göre 2020 Eylül ataması olup eş durumu isteyecekler ucu ucuna kaçırabilir olmasın diye lütfen yazalım arayalım dediğim şekilde

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