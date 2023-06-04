Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 12:56
Kemeri sadece memur mu sıkar ?
Kemer sıkma politikası olacak ise neden memur sıkıyor. KKM sen ya da israftan kısılsa çok daha iyi olur. Bu algının kırılması gerekiyor. Peki işçi sözleşmeyi imzaladı diye yırtmış mı oluyor yani.

Y.dünya
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:29

İşçilere verdikleri tediye-ikramiyeler çok gereksiz önce oradan başlasinlar


mfu4226
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:34
Kamuda çalışma dengesi bozuldu artık bu dönem de memur ezilmeye devam ederse kimse çalışmaz yol yemek tediye ikramiyesi olan işçiler çalışsın artık

fakir.adam
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 18:12

kemeri sadece memur sıkmalıdır.herkez elini daşın aldına koymalı.ilk memur koymalı.


Malatyalimemur78
Memur
04 Haziran 2023 18:13
Size nick olarak ironi.man daha çok yakışırdı :)
fakir.adam, 4 saat önce

kemeri sadece memur sıkmalıdır.herkez elini daşın aldına koymalı.ilk memur koymalı.

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