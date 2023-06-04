Kemeri sadece memur mu sıkar ?

Kemer sıkma politikası olacak ise neden memur sıkıyor. KKM sen ya da israftan kısılsa çok daha iyi olur. Bu algının kırılması gerekiyor. Peki işçi sözleşmeyi imzaladı diye yırtmış mı oluyor yani.

Kemer sıkma politikası olacak ise neden memur sıkıyor. KKM sen ya da israftan kısılsa çok daha iyi olur. Bu algının kırılması gerekiyor. Peki işçi sözleşmeyi imzaladı diye yırtmış mı oluyor yani.