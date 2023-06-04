Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 13:22
Hastalık Raporlarında Memuriyet Mahalli

Merhaba arkadaşlar.

Devlet memurlarına verilecek hastalık raporu yönetmeliğinin 6. maddesinde alınacak hastalık raporlarının " memuriyet mahallinden " alınması gerektiğinden bahsetmektedir.

Büyükşehirde, merkez ilçe olmayan bir ilçede ikamet eden ve il merkezinden çalışan bir memurun mesai saatleri içerisinde ikamet ettiği (aile hekimliği, hastaneler vb. )yerden alacağı hastalık raporu geçerli midir?(Usul ve fenne uygun mudur?)

Burada bahsedilen memuriyet mahallinden ne anlaşılmalıdır?

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