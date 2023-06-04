KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


04 Haziran 2023 13:40
DGS Yerleştirmede Puan Kesintisi Hakkında

Merhaba arkadaşlar.

Bilgisayar programcılığı ve adalet bölümlerinden mezuniyetim var. 2022 yılında mühendislik fakültesine yerleştim. Bu sene DGS adalet üzerinden tercihte bulunduğumda ÖBP kesilir mi?

Bundan sonraki tüm senelerde başvurularımda ÖBP kesilir mi?

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