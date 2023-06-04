Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 13:42
Ne ceza alırım ?

Hocalarım merhaba. Bildiğiniz üzere bugün LGS gerçekleştirildi. Ben ilk defa görev aldım ve çocukların formlarında imzalanması gereken bir yer varmış o kısmı imzalamadım (salon başkanı da imzalamamış). İlk oturum bittikten sonra bu durumu tutanak altına aldık ve ikinci oturumu eksiksiz bir şekilde tamamladık. Ceza alırım diye tahmin ediyorum. Ne ceza verirler ? Yanıt veren tüm hocalarıma şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.


Feriduni
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 13:49
Önemli olan kitapçık türünün işaretlenmesi. Bilgisayar sadece kodlamaları okuyor.

çılgıntürkçeci
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 15:25

Ceza almazsınız. Ancak böyle durumlarda tutanak tutmayın. Öğrenciyi etkileyen bir durum yok. Tutanak tutunca kendinizi ihbar etmiş oluyorsunuz. Normalde şikayet vb. durumlar olmadığı sürece o imzaların olup olmaması önemli değil. Rahat olun olur böyle şeyler. Bir daha dikkat edersiniz zaten.


Ahmet Kaleli
Şef
04 Haziran 2023 15:46

hocam en fazla sınav verilmeme cezası alırsın kafaya takılacak bir şey değil


Kaderkocak
Aday Memur
04 Haziran 2023 16:18

Biz de kitapciklari yanlis dagittik s ye gore dagitmak gerekirken orta sirayi bastam almisiz ama hic bir kitapkcik yan yana veya arka arkaya denk gelmedi. Tutabak tuttuk sikinti olur mu acaba


Arrogantmodigliani
Aday Memur
04 Haziran 2023 16:54

Hocam ilk defa görev aldım amatörlüğüme denk geldi umarım fazla bir şey olmaz yanıtınız için tekrardan teşekkür ederim.

çılgıntürkçeci, 7 saat önce

Ceza almazsınız. Ancak böyle durumlarda tutanak tutmayın. Öğrenciyi etkileyen bir durum yok. Tutanak tutunca kendinizi ihbar etmiş oluyorsunuz. Normalde şikayet vb. durumlar olmadığı sürece o imzaların olup olmaması önemli değil. Rahat olun olur böyle şeyler. Bir daha dikkat edersiniz zaten.


Emre4163
04 Haziran 2023 18:43

Arkadaşlar bugün sınavın 1. Oturumunda kitapçıkları aaaaa bbbbb ccccc ddddd şeklinde hatalı dağıtım yaptım.tutanak tutmadık.bi sorun çıkarmı.


ercanizma
Memur
04 Haziran 2023 20:08

Tutanak tutmasaydin ceza almazdin


ercanizma
Memur
04 Haziran 2023 20:10

Aynısı başıma geldi ama.ben adamlarin aklına karpuz kabuğu grtirmeylim diye tutanank tutmadım. Ceza yok . Cunku ortada sorun yoktu


Kaderkocak
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:13

Ayri kagida degil de yoklama listesine yazdim. Komisyon baskani tutum dedi. Neyse ya cocuklara problem olmasin da varsinlar gorev vermesinler

ercanizma, 2 saat önce

Tutanak tutmasaydin ceza almazdin


mıcheal owen
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:25

Aynı durum açık öğretim sınavında başıma geldi. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Öğrenci bu sınav kağıdı benim değil deseydi ya da itiraz etseydi o zaman sıkıntı olurdu diye tahmin ediyorum.

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