Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 13:52
SAMSUN ve SİNOP HK. BİLGİ?
Herkese iyi çalışmalar. Samsun/Sinop görev ve lojman durunu ile ilçeler hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi? Teşekkür ederim şimdiden.

makeshiftofficial33
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:25
Samsun'da trafikte bir tane başpolis var ama kendisi boş bir insan. Gidersen dikkat et. Ek göreve gitmiştim egosu ve tavırlarıyla herkesi sinir etmişti. Adı da Oğuzhan mı neydi, ne gereksiz adam ya. Sanırsın Samsun'un en tepesindeki adam, oranını tüm görev ve sorumluğunu ona vermişler. Muhatap olma. Canını sıkmaya değmez. Ben öyle bir hata yaptım ve muhatap oldum...

esrefsencerbey
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:29
Teşekkür ederim bilgilendirme için. Lojman durumu nedir acaba?
makeshiftofficial33, 8 saat önce
Samsun'da trafikte bir tane başpolis var ama kendisi boş bir insan. Gidersen dikkat et. Ek göreve gitmiştim egosu ve tavırlarıyla herkesi sinir etmişti. Adı da Oğuzhan mı neydi, ne gereksiz adam ya. Sanırsın Samsun'un en tepesindeki adam, oranını tüm görev ve sorumluğunu ona vermişler. Muhatap olma. Canını sıkmaya değmez. Ben öyle bir hata yaptım ve muhatap oldum...

SorunsuzHayat
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:00

Aga isim bari verme yani adam senden şikayetçi olsa boş yere tazminat ödersin

makeshiftofficial33, 8 saat önce
Samsun'da trafikte bir tane başpolis var ama kendisi boş bir insan. Gidersen dikkat et. Ek göreve gitmiştim egosu ve tavırlarıyla herkesi sinir etmişti. Adı da Oğuzhan mı neydi, ne gereksiz adam ya. Sanırsın Samsun'un en tepesindeki adam, oranını tüm görev ve sorumluğunu ona vermişler. Muhatap olma. Canını sıkmaya değmez. Ben öyle bir hata yaptım ve muhatap oldum...

esrefsencerbey
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:03
Lojman durumu, ev kirası ve genel olarak çalışma düzenine ilişkin bilgi edinmeye çalışıyorum aslında. Paylaşabilecek olan varsa şimdiden teşekkür ederim.
Toplam 4 mesaj

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