SAMSUN ve SİNOP HK. BİLGİ?

Samsun'da trafikte bir tane başpolis var ama kendisi boş bir insan. Gidersen dikkat et. Ek göreve gitmiştim egosu ve tavırlarıyla herkesi sinir etmişti. Adı da Oğuzhan mı neydi, ne gereksiz adam ya. Sanırsın Samsun'un en tepesindeki adam, oranını tüm görev ve sorumluğunu ona vermişler. Muhatap olma. Canını sıkmaya değmez. Ben öyle bir hata yaptım ve muhatap oldum...

Samsun'da trafikte bir tane başpolis var ama kendisi boş bir insan. Gidersen dikkat et. Ek göreve gitmiştim egosu ve tavırlarıyla herkesi sinir etmişti. Adı da Oğuzhan mı neydi, ne gereksiz adam ya. Sanırsın Samsun'un en tepesindeki adam, oranını tüm görev ve sorumluğunu ona vermişler. Muhatap olma. Canını sıkmaya değmez. Ben öyle bir hata yaptım ve muhatap oldum...