Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 13:56
Memura ne kadar zam??

Kemer sıkma politikası memura zam gelmeden mi yapılacak ? Sosyal medyada temmuzda verilecek zam hayal oldu tarzında yorumlar dönüyor. Nedir bu işin aslı 22 bin TL sözü Bakan Şimşek ile görüşmeden mi verildi sizce de?


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
04 Haziran 2023 13:59
O safsatalar k.k. cıların biryerlerinden uydurmaları. Kafayı çekip çekip yazıyorlar....

'SWAT'
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 14:26
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

22000 TL zam olur ama yüksek maaş alanlar en fazla %20 zam alır


White3425
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:53
Meslek grupları arası adaletsizlik olur öyle olursa.
'SWAT', 8 saat önce

22000 TL zam olur ama yüksek maaş alanlar en fazla %20 zam alır


tegmen-kayzer
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:14

Hangi rüyanda gördün bunu acaba :)

'SWAT', 8 saat önce

22000 TL zam olur ama yüksek maaş alanlar en fazla %20 zam alır


'SWAT'
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 15:14

Olabilir tabi emekli maaşları arasında yıllardır eşitsizlik var. Burda da olmuş olur.

White3425, 7 saat önce
Meslek grupları arası adaletsizlik olur öyle olursa.

kozmiktarihci
Şef
04 Haziran 2023 15:21

Nasıl yorum yaa ...en düşük 22000 olacak. 19000 alan kişi yuzde 20 ile 22800 mü alacak. Biraz daha mantıklı yorum yapalım. Seyyanen ve %45 herkese gelecek.

White3425, 7 saat önce
Meslek grupları arası adaletsizlik olur öyle olursa.

mıcheal owen
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:22

Emeklilerin maaşı tek kalem halinde ödeniyor. Memurlar arasında bir sürü ödeme yapılan kalem var aynı kurumda aynı statüde yer alan memurların bile kademe dereceye göre aldığı tutarların katsayısı farklı bunu nasıl ayarlayacaklar?

White3425, 7 saat önce
Meslek grupları arası adaletsizlik olur öyle olursa.

tegmen-kayzer
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:31

Arkadaşlar bu maaşlar eşitlenecek diyen cahillere cevap vermeyin lütfen. Bırakın kendileri çalıp kendileri oynasın. Taban aylık nedir derece nedir özel hizmet tazminatı nedir maaş katsayıları nedir bilmeyen kişilere ne anlatacaksınız


Hunzah
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:40

hasetler başlamış yine çok alana az zam diye, hahhaa çok beklersiniz


cesmiser
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 21:51

eşit seyyanen zam, eşit yüzdelik zam olması lazım


cesmiser
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 21:52

Emekli memura da , aktif çalışan memura verilen aynı seyyanen ve yüzdelik oranda zam verilmeli

Toplam 11 mesaj

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