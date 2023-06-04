Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 13:56
Sendika

Yapılan haksızlıklar yetti resmi olarak sendika kuracağım yönetimle ve yanlışlarlarla savaşacağım. İlk atmam gereken adım nedir?


E.Kayı Han
Editor
04 Haziran 2023 15:25

Seninle birlikte hareket edecek olan 6 kişi daha bulman lazım.


HolyMemur
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:48

6 kişi daha var , sendika kurulum kilavuzu gibi bir sey yok mudur nasıl ilerlemeliyiz?

E.Kayı Han, 7 saat önce

Seninle birlikte hareket edecek olan 6 kişi daha bulman lazım.

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