Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


04 Haziran 2023 14:02
Şimşek: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.

Sayın bakanımız çok güzel bir açıklama yapmış ama bir yandan da kendinden önceki politikaların bir rasyonel olduğunu kabul ve beyan etmiş. Acaba bize vaad edilen maaşıda irrasyonel politikalar arasında mı değerlendiyor?

Bildiğiniz gibi Mehmet Şimşek kemer sıkma politikasına önce memurdan başlar, bırakın %30'ları %40'ları çift haneli zammı vermekten bile çekinir.

Genel ekonomi adına bir şeyler daha iyiye gidecek gibi görünüyor ama muhtemelen faturanın büyük kısmı bize yazılacak arkadaşlar.

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