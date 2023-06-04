Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


04 Haziran 2023 14:15
Faiz yükselir mi?
Yeni ekonomi modelde faiz ne olur?

E.Kayı Han
Editor
04 Haziran 2023 15:26

Rasyonel gerçekler derken biraz ondan bahsediyor gibime geldi. Bakalım bir iki hafta içinde belli olur.


muratonturk
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:09

Makro ekonomi diyor. Düşük faiz, yüksek üretim, düşük cari açık diyor. Yani faizler yükselmez. En kötü ihtimal birkaç ay sabit tutulur. Tabi faiz artırmak için Şimşek'in dahli yeterli değildir.


muratonturk
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:24

Detaylı baktım ve strateji değiştireceğini ifade ettiğini anladım. Fakat Erdoğan'ın yüksek faize izin vereceğine de inanmıyorum.

muratonturk, 3 saat önce

Makro ekonomi diyor. Düşük faiz, yüksek üretim, düşük cari açık diyor. Yani faizler yükselmez. En kötü ihtimal birkaç ay sabit tutulur. Tabi faiz artırmak için Şimşek'in dahli yeterli değildir.


MaDMaxiBo
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 19:37

Piyasa şartlarına çekilebilir göstergeler. Realist dediğinden onu anladım ben.


lutt
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 19:41

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!


sadrainman
Müsteşar
04 Haziran 2023 20:37

faizler arttırlsa bile banka faizleri zaten fiyatlandı bir süre sonra düşüp dengelenir

Toplam 6 mesaj

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