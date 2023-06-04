Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 14:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat IŞIKHAN
Yeni Bakanımızın çok işi var. Sn. Vedat Bilgin EYT gibi bir bilinmez bir sorunun çözümünde büyük rol almıştı, Sayın IŞIKHAN'dan kamu personelleri olarak beklentileriniz nelerdir? İlk akla gelenler: Memur maaşlarının ayağa kaldırılması, 3600 ek göstergenin tamamlanması, %2 sendika garabetine son verilmesi, memur maaşlarının taşerondan kadroya alınan işçilerin maaşının üzerinde olacak şekilde revize edilmesi, üniversite idari personellerinin nakil sorunu... Ve onlarca başlık Sn. Bakanı bekliyor.

wiseelit
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:34

memur maaşlarının işçilerinin seviyeye getirilmesi mümkün değil çünkü işçi maaşlarını en tabandan gö


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:36
Herşey mümkün. Sadece ölüme çare yok.
wiseelit, 7 saat önce

memur maaşlarının işçilerinin seviyeye getirilmesi mümkün değil çünkü işçi maaşlarını en tabandan gö


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
04 Haziran 2023 14:43
1) 3600 ek gösterge 2) Memur - Emekli maaş zammı 3) Asgari ücret 4) %2 sendika Garabeti 5) Çalışma barşını bozan maaş farkları

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:58
++++

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:06
3600 ilk gündem maddesi.

Espert0
Şef
04 Haziran 2023 18:20
Kamudaki ücret dengesizliğinin kapsamlı olarak ele alınarak tıpkı 2011'deki (artıları/eksileri muhakkak vardı) gibi genel kabul görecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. 2015'ten beri belirli kesimlere özel zamlar yapıldı, akademisyenler, hakim/savcılar, 3600 düzenlemesiyle araya sokulan MİA'lar ve son olarak doktorlar.. Burada söz konusu mesleklere yapılan iyileştirmeleri eleştirip bir yere varılamayacağını anlamak lazım. Yapılması gereken aradaki makas uçurumunun giderilmesi, eğitimin değersizliğini iliklerimize kadar hissettiren ilkokul mezunu olup dışarda bu işi yapabilecek binlerce insanın olduğu kadrolara yapılan son işçi zamlarının ardından oluşan çarpıklığa dur denilmesi..
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