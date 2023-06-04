Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat IŞIKHAN

Yeni Bakanımızın çok işi var. Sn. Vedat Bilgin EYT gibi bir bilinmez bir sorunun çözümünde büyük rol almıştı, Sayın IŞIKHAN'dan kamu personelleri olarak beklentileriniz nelerdir? İlk akla gelenler: Memur maaşlarının ayağa kaldırılması, 3600 ek göstergenin tamamlanması, %2 sendika garabetine son verilmesi, memur maaşlarının taşerondan kadroya alınan işçilerin maaşının üzerinde olacak şekilde revize edilmesi, üniversite idari personellerinin nakil sorunu... Ve onlarca başlık Sn. Bakanı bekliyor.

Yeni Bakanımızın çok işi var. Sn. Vedat Bilgin EYT gibi bir bilinmez bir sorunun çözümünde büyük rol almıştı, Sayın IŞIKHAN'dan kamu personelleri olarak beklentileriniz nelerdir? İlk akla gelenler: Memur maaşlarının ayağa kaldırılması, 3600 ek göstergenin tamamlanması, %2 sendika garabetine son verilmesi, memur maaşlarının taşerondan kadroya alınan işçilerin maaşının üzerinde olacak şekilde revize edilmesi, üniversite idari personellerinin nakil sorunu... Ve onlarca başlık Sn. Bakanı bekliyor.