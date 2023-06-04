Yusuf Tekin Bakanımızdan İlk Taleplerimiz

Sayın bakanım mutlaka bir danışmanınız buraya göz atıyordur. Allah rızası için bir eğitimci olarak diyorum ki 1- Öğrencilere kılık kıyafet zorunluluğu gelsin 2-Öğrenciler ortaokul seviyesinde de sınıf tekrarına başarısızlık halinde kalabilsin 3- 9. Sınıfın 1. Dönemi sonunda rehberlik komisyonu belirlediği öğrencileri açık liseye ve mesleki eğitime nakletme yetkisi ile yetkilendirilsin. Okumayacak öğrenci devlet sıralarını işgal etmesin. 4-Öğretmenlere kılık kıyafet yönetmeliği ihdas edilsin. Ortalama bir kıyafet olsun. 5-RÖTASYON. Yöneticilerde olduğu gibi öğretmenler de 8. Senesini dolduranlar ZORUNLU rötasyona uğratılsın. 6-Doğu Görevi- Zorunlu hizmetini tamamlamamış ve MAZERETİ bulunmayan öğretmenler derhal Zorunlu hizmet bölgelerine önce tercihle, tercih yapmamışsalar re'sen gönderilsin. 7-Normlarda aşırı şişme var. Maaş karşılığı 12 saate indirilsin. 8-Tüm öğretmenlere eli ayağı düzgün bir BİLGİSAYAR dağıtılsın. 9-36-48 aylık çocuklar için meb bünyesinde kreşler açılsın. Anaokulu öncesi kreşlerde MEB hizmetiyle sunulmaya başlansın. 10- İlkokullarda 2-3-4. Sınıflara zorunlu Değerler Eğitimi dersi gelsin. 11- öğrenci sayısı 70 ve üzeri olan tüm okullara 2 müdür yardımcısı normu getirilsin. ------- Vallahi eğitimin geleceği için yazıyorum.. Bunlar ilk taleplerim eğitim için..

Sayın bakanım mutlaka bir danışmanınız buraya göz atıyordur. Allah rızası için bir eğitimci olarak diyorum ki 1- Öğrencilere kılık kıyafet zorunluluğu gelsin 2-Öğrenciler ortaokul seviyesinde de sınıf tekrarına başarısızlık halinde kalabilsin 3- 9. Sınıfın 1. Dönemi sonunda rehberlik komisyonu belirlediği öğrencileri açık liseye ve mesleki eğitime nakletme yetkisi ile yetkilendirilsin. Okumayacak öğrenci devlet sıralarını işgal etmesin. 4-Öğretmenlere kılık kıyafet yönetmeliği ihdas edilsin. Ortalama bir kıyafet olsun. 5-RÖTASYON. Yöneticilerde olduğu gibi öğretmenler de 8. Senesini dolduranlar ZORUNLU rötasyona uğratılsın. 6-Doğu Görevi- Zorunlu hizmetini tamamlamamış ve MAZERETİ bulunmayan öğretmenler derhal Zorunlu hizmet bölgelerine önce tercihle, tercih yapmamışsalar re'sen gönderilsin. 7-Normlarda aşırı şişme var. Maaş karşılığı 12 saate indirilsin. 8-Tüm öğretmenlere eli ayağı düzgün bir BİLGİSAYAR dağıtılsın. 9-36-48 aylık çocuklar için meb bünyesinde kreşler açılsın. Anaokulu öncesi kreşlerde MEB hizmetiyle sunulmaya başlansın. 10- İlkokullarda 2-3-4. Sınıflara zorunlu Değerler Eğitimi dersi gelsin. 11- öğrenci sayısı 70 ve üzeri olan tüm okullara 2 müdür yardımcısı normu getirilsin. ------- Vallahi eğitimin geleceği için yazıyorum.. Bunlar ilk taleplerim eğitim için..