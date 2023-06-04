Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 14:36
Yusuf Tekin Bakanımızdan İlk Taleplerimiz
Sayın bakanım mutlaka bir danışmanınız buraya göz atıyordur. Allah rızası için bir eğitimci olarak diyorum ki 1- Öğrencilere kılık kıyafet zorunluluğu gelsin 2-Öğrenciler ortaokul seviyesinde de sınıf tekrarına başarısızlık halinde kalabilsin 3- 9. Sınıfın 1. Dönemi sonunda rehberlik komisyonu belirlediği öğrencileri açık liseye ve mesleki eğitime nakletme yetkisi ile yetkilendirilsin. Okumayacak öğrenci devlet sıralarını işgal etmesin. 4-Öğretmenlere kılık kıyafet yönetmeliği ihdas edilsin. Ortalama bir kıyafet olsun. 5-RÖTASYON. Yöneticilerde olduğu gibi öğretmenler de 8. Senesini dolduranlar ZORUNLU rötasyona uğratılsın. 6-Doğu Görevi- Zorunlu hizmetini tamamlamamış ve MAZERETİ bulunmayan öğretmenler derhal Zorunlu hizmet bölgelerine önce tercihle, tercih yapmamışsalar re'sen gönderilsin. 7-Normlarda aşırı şişme var. Maaş karşılığı 12 saate indirilsin. 8-Tüm öğretmenlere eli ayağı düzgün bir BİLGİSAYAR dağıtılsın. 9-36-48 aylık çocuklar için meb bünyesinde kreşler açılsın. Anaokulu öncesi kreşlerde MEB hizmetiyle sunulmaya başlansın. 10- İlkokullarda 2-3-4. Sınıflara zorunlu Değerler Eğitimi dersi gelsin. 11- öğrenci sayısı 70 ve üzeri olan tüm okullara 2 müdür yardımcısı normu getirilsin. ------- Vallahi eğitimin geleceği için yazıyorum.. Bunlar ilk taleplerim eğitim için..

m6681
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:35
Madem eğitim için yazıyorsun milletin kılık kıyafeti ile bilgisi arasında yada verdiği eğitim arasında pozitif kolerasyon mu var? Biz mi bilmiyoruz varsa da. Ben söyleyim hiç bir etkisi yok. Öğretmen olmuş birisine şunu giy bunu giyme demek ona tek bir yararı yok. Kaç yaşındaki insalar nasıl giyineceklerini, kılıklarının nasıl olacağını çok iyi bilirler.

Velocıraptor
Genel Müdür
04 Haziran 2023 15:38

ranbo okan belki ilgilenir ...


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Haziran 2023 16:10
Öğretmenler kılık kıyafet dayatmasına topyekün karşı çıkarken , öğrencilerin sürekli tek tip olmasını istemesi çok komik geliyor bana. Belli sınırlar çizersin olur biter. Yıl 2023.

adıyaman020202
Müsteşar Yardımcısı
04 Haziran 2023 16:21

Almanya'da öğretmenlik mesleği çok çetin. üniversite son sınıftan veya meslek içerisinde yetersizlik görürlerse derhal gönderiliyor ve mezun olan öğretmenler kendi okullarını bulmak zorunda. Bizde öğretmen sayısı dünyanın en yüksek ülkesiyiz 1 milyon 245 bin öğretmen. sendikal ve seçim baskılarıyla hiç bir meslek grubuna yapılmayan iltimas yapılmış çin ordusunun iki katı atama yapılmış . doğuda, taşrada çetin yerlerde durmuyorlar her yıl il içi, iki yılda bir il dışı yüz binlercesi göç halinde ve yerlerine yeniden atama. bakınız 2013'te 360 bin öğretmen fazlası var. https://www.memurlar.net/haber/361460/130-bin-ogretmen-acigi-var.html

Bu durum sürdürülebilir değil maaş karşılığı girilmesi gereken dersleri bile doldurmadıkları gibi fiilen ek derse girilmeyen hallerde ek ders ödemesi aldıkları pek çok madde var. Sürdürülebilir değil korkarım yapay zekaya devredilip kapıya kilit vurulabilir.


mina88
Aday Memur
04 Haziran 2023 16:26

1-İdareci atamaldında liyakat ve kifayet

2- Kılık kıyafet bence de mühim.Bazı hanım öğretmen arkadaşlarım taytla geliyor veya tayt şeklinde kot pantolonlarla geliyor sonra öğrenciye böyle okula gelme diyemiyoruz.Çünkü haklı olarak falan öğretmen de giyiyor diyorlar.Rol modellik misyonu göz ardı ediliyor.

3-Karma eğitim konusu.Bence ortaokulda da kız erkek ayı okul seçenekleri olmalı.Çünkü öyle şeyler biliyorlar ki benim üniversitede arkadaşımdan duyduğum pis bir şeyi bunlar bu yaşta biliyor.Çocuklarda da masumiyet kalmadı üzülerek yazıyorum:(Bir nesli daha kaybetme lüksü yok.Müfredat bir şekilde hallolur ama haya,edep gitti mi geri gelmez.Lütfen gerçekten dert eden biriyse bu yeni bakan bunları yapsın acilll


mobedan
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 16:33

Sadece sosyal medyada algı kasan görev yaptığı ile gram katkısı olmayan il milli eğitim müdürlerini görevden alır umarım. Öğretmenler, iş bilmez okul müdürlerinden çok çekiyor. Liyakat esas alınarak idareci görevlendirilmelerine mantıklı bir çözüm bulunur.


M.Krkç
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:11

Alan değişikliği takvimi

İl dışı takvimi

Online seminer

Ek atama(sayısı sembolik de olsa)


ebuducane
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 19:48
Çok farklı talepler var.

Feriduni
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 19:54
Ortaokulda ve lisede kesinlikle devamsızlıktan ya da başarısızlıktan ötürü kalma olmalı. Ortaokulda öğrenci elli beş altmış gün gelmiyor, yine de sınıfı geçiyor.

Feriduni
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 19:58
Bir de okulu, sınıfları öğrenciler temizlemeli. Her ders mutlaka güzel bir şekilde çocukları uyarıyorum, sınıfları temizletiyorum. Okulda çalışan kadın temizlik görevlilerinin işleri gerçekten çok zor. Koskoca okulun temizliği kolay değil. Japonya'daki gibi öğrenciler kendileri temizleseler, çevreye karşı daha duyarlı olurlar.

popcorn007
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 19:58

İL DIŞI KONTENJANLARI ARTIRILIP Özür grubu tayinlerinde dolmayan normlar zorunlu hizmet ve isteğe bağlı tayinlere açılmalıdır. LEPTE BULUNMAMIZ ŞART!!!!

ÖZÜR GRUBUNA AÇILAN YERLERİN İVEDİKLE İL DIŞI NOMRLARINA YANSITILMASI GEREKİYOR!


coshuva
Genel Müdür
04 Haziran 2023 20:32
Öğrencilere ve öğretmenlere kılık kıyafet zorunluluğu bu yüzyılın meselesi olmaktan çıkarılmalı. Aslolan cevherdir. Artık bu kılığa kıyafete bakış açımızı değiştirmemizin zamanı gelmiştir.

an_atua
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 20:35

zorunlu hizmet affı


Feriduni
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 20:40
Çok haklısınız.
coshuva, 2 saat önce
Öğrencilere ve öğretmenlere kılık kıyafet zorunluluğu bu yüzyılın meselesi olmaktan çıkarılmalı. Aslolan cevherdir. Artık bu kılığa kıyafete bakış açımızı değiştirmemizin zamanı gelmiştir.

coshuva
Genel Müdür
04 Haziran 2023 21:02
Teşekkürler. Kıyafet zorunluluğunu öğrenciler için zorunlu olması gerektiğini savunan kişilerin en güçlü argümanları maddi durumu iyi olan ve iyi olmayan öğrenciler arasındaki farkı ortadan kaldırmak olarak savunulmaktadır. Ancak bu argüman sosyal yaşamda bu farkı ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca maddi durumun kötü olması öğrencilere utanılması gereken, gizlenenilmesi gereken bir durum değildir. Fakir olmak zor bir durum ama kötü bir şey değildir. Aynı kıyafeti herkese giydirmek gerçeği ortadan kaldırmıyor aksine zor durumda olan öğrenciler için kıyafet zorunluluğunu savunmak asıl onur kırıcı olandır. Öğretmenler için kıyafet zorunluluğuna gelince, çok büyük çoğunluğu nerede ne zaman ne giyineceğini gayet iyi biliyor ve yapıyor. Geri kalan azınlık kısım ise zaten birtakım sorunları olan öğretmenler. Dünyadaki örneklere bakıldığında kıyafet konusunda nasıl uygulamalar var peki? Maalesef dünyada bu konuda genel olarak kıyafet konusunda katı uygulamalar yok. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında öğrenciler ve öğretmenler sivil kıyafetle eğitim öğretimlerine devam ederler. Ancak bazı okullar vardır ki bunlar da tarihi nitelik taşır ve köklü bir geçmişi vardır. Bu tür okullarda bazı geleneklerin yaşatılması dışında kıyafet konusu önemli değildir. Bu tür okullar türkiyede de vardır.
Feriduni, 1 saat önce
Çok haklısınız.
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