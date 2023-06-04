Nasıl oluyor

Arkadaşlar ben personele görüşe gidecem ama kendi birimime söylemek zorunda mıyım yani belli bir gün de bu oluyor saatinde sayfada formu doldurup ben görüşe geldim diyebiliyor muyuz

Arkadaşlar ben personele görüşe gidecem ama kendi birimime söylemek zorunda mıyım yani belli bir gün de bu oluyor saatinde sayfada formu doldurup ben görüşe geldim diyebiliyor muyuz