Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 14:58
Nasıl oluyor
Arkadaşlar ben personele görüşe gidecem ama kendi birimime söylemek zorunda mıyım yani belli bir gün de bu oluyor saatinde sayfada formu doldurup ben görüşe geldim diyebiliyor muyuz

policeman2004
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:01
Pek anlaşılmamış dostum

Nevol
Şef
04 Haziran 2023 15:10
Ankara personel daireye görüşe çıkacam ama kendi bağlı olduğum bitme illa ben görüşe gidecem diye haber mi vercem siteden form doldurup direkt görüş günü perşembe sanırım merhaba ben geldim bu da formum diyip görüşe katılabilir miyim
policeman2004, 7 saat önce
Pek anlaşılmamış dostum

Poliss155
Memur
04 Haziran 2023 16:37
Hiyerarşik düzene uymadigin için ceza alabilirsin

Sadeceinsan65
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:03
Kimseye demene gerek yok dairenin cozebılecehı bir konu ise yanı. Ancak İl ıcı atama gını yer degısık ligi gibi bir konu degil ise gidebilirsin. Eger il ıcı birim degısık ligi ilce degısık ligi bir konu ve buna benzer ilin halledebıkecegu bırsey ise once kendi ilinin gorusune gidersin.ona gitmeden daireye gidersen sana zaten donusu pek iyi olmaz
Nevol, 7 saat önce
Ankara personel daireye görüşe çıkacam ama kendi bağlı olduğum bitme illa ben görüşe gidecem diye haber mi vercem siteden form doldurup direkt görüş günü perşembe sanırım merhaba ben geldim bu da formum diyip görüşe katılabilir miyim

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 17:06
Birşeyler yazıyor az çok anlaşılıyor ama bunu yazmak bu kadar zor mu hiç mi noktan virgülün olmaz orta okulda türkçeden muaf mıydın:)

Nevol
Şef
04 Haziran 2023 17:28

Bu konuda haklısınız valla yazım konusu.arkadaşlar ben daha bir yılı dolmamakta memurum özel sebepten dolayı ailemin yanına kendimi aldırmak için dilekçe yazmıştım fakat şartlar çok değişti Ankara?da idim memleketim başka işe aldırdım fakat geçici görevlendirme şeklinde çıktı hala geldiğim yere bağlıyım maaşımı bile orası veriyor sistemde de geçici görev geçici birim yazıyor ilişk dahi kesilmedi sorunum şu ben geldiğim yerme geri dönmek istiyorum dilekçemi de yazdım yani geçici görevlendirmemi iptal ettirmek istiyorum henüz pbsöe dahi düşmedi sürecin çok uzaması beni korkutuyor bu gibi durum olup iptal ettirirken var mı

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