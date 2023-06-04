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Editörler : ecoekonomist


04 Haziran 2023 15:06
Rasyonel Ekonomi Rasyonel Tüik ile başlamalı

Rasyonel Ekonomi şart yeni bakanın dediği gibi. Bu gün gibi ortada.

Tüik için de Rasyonel/gerçekçi enflasyon verileri olduktan sonra memurun büyük çoğunluğu bundan memnun olacaktır.

Tüik daha gerçekçi hesap yapsın, enflasyon verileri ile üfe arasında iki kat fark olmasın. Memur da ekstra zam almasın, sadece bu temmuzda 22 bin liralık maaş konusu devreye alınsın yeterli. Ondan sonra gerçekçi enflasyon oranları kadar zam bence gayet yeterli olur. İlla ki beğenmeyen olacaktır ama çoğunluk için de böyle bir adım gayet ideal gelecektir.


wiseelit
Aday Memur
04 Haziran 2023 15:54

ölümü gösterip sıtmaya razı etmişler sizi en düşük memur maaşı 35.000 tl olmalı en düşük işçi maaşı

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