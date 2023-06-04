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Editörler : oto-danisman-expert


04 Haziran 2023 15:20
Ankara satılık daire

Arkadaşlar ankara keçiören etlikte bukunan dairemi tayin nedeniyle satıyorum.lokman hekim hastanesi karşısında cadde üstünde il emniyet ve genel müdürlüğün servisleri kapı önünden geçiyor. İlkokul ortaokul lise yakında muhit olarak sessiz sakin memmun kalırsınız

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