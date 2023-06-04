Kadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeliye geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Personel Atama Sonucu HK.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tayin hakkı var mı ?asdep aile ve sosyal hizmetler bakanlığı 2431 personel alım sonucu/Aile ve sosyal hizmetler bakanlığıKadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeliye geçiş Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişHangisini SeçmeliAdalet Bakanlığı Sakarya adli yargı ilk derece mahkemesi zabıt katipliğiNüfus ve vatandaşlık işleri çalışanlarının bilgi paylaşım platformu..SGK Becayiş (Tek Başlık)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi