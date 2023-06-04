Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Haziran 2023 15:43
Kadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeliye geçiş
Kadrolu memurken sözleşmeli memurluğa atandım istifa etcem istifa süreci nasıl işler beklememe gerek varmi bilgisi olan yazabilirmi

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Aday Memur
04 Haziran 2023 15:43
İstifam hemen onaylanırmı
Toplam 1 mesaj

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