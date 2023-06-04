Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


04 Haziran 2023 16:37
Erzincan binali yıldırım üniversitesi büro personeli

Dostlar sonuçlar açıklandı.Asiller yada ilk 10 yedekten kesin gidecek varmı?


turgaysipal
04 Haziran 2023 16:42

20230102 nolu (Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans

programından mezun olmak) ilanı için soruyorum

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