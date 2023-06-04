KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Haziran 2023 16:55
Klavye mülakatı için gerekli belgeler

Merhaba arkadaşlar klavye mülakatında klavye tercih beyanı haricinde bir belge getirilecek mi adalet bakanlığının duyurularında sadece klavye tercih beyanı yazıyor onun haricinde ki sağlık beyanı vb belgeler götürülecekmi şimdiden teşekkürler

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