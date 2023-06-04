Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 16:59
Ceza ne olur?

Bugun sinav gorevinde kitapciklari s seklinde dagitmak yerine siranin birine de onden dagittik. Kitapciklar arka arkaya gelmedi ama sirasina gore olmadi. Farkettigimzde sinav baslamisti. Tutanak ttutuk ne ceza alirim acaba


Kuskusuz
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 17:15

Soruşturma açılır, savunma yazarsınız, mudurunuz onaylarsa uyarı cezası alırsınız, bir süre sınav görevi alamazsınız.


Kaderkocak
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:26

Ogrencilerden yana bir sikinti olmaz degil mi


Kuskusuz
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 17:37

O kısım biraz muallak direk bir öğrenci mağduriyeti yok gibi ama şikayet etme durumları olabilir ama sizde bu durumu kim farkedecek de edecek!.. Kitapciklarini kodladilarsa mağdur olmazlar.

Kaderkocak, 5 saat önce

Ogrencilerden yana bir sikinti olmaz degil mi


Emre4163
04 Haziran 2023 18:44

Arkadaşlar bugün sınavın 1. Oturumunda kitapçıkları aaaaa bbbbb ccccc ddddd şeklinde hatalı dağıtım yaptım.tutanak tutmadık.bi sorun çıkarmı.


Kaderkocak
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:49

Biz de sadece bi kismini yanlis dagittik s yapacakken baştan dagittik. Tutanak tuttuk bakalim ne olacak

Emre4163, 3 saat önce

Arkadaşlar bugün sınavın 1. Oturumunda kitapçıkları aaaaa bbbbb ccccc ddddd şeklinde hatalı dağıtım yaptım.tutanak tutmadık.bi sorun çıkarmı.


Ayşenn16
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:42
Birnde yoklama listesindeki kitapçık türünü kodlamayı unuttum ilk oturumda Bu nasıl bir sorun yaratır bize
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