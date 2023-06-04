Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 17:01
En düşük memur maaşı

Merhaba yeni atandım ve en düşük memur maaşı alıcam ama Mehmet Şimşek geldiğine göre maaş bu şekilde kalacak gibi görünüyor sözleşmeliyi hiç imzalamayıp kamu işçisi ilanlarına mı başvursam diyorum.


Katibix
Şef
04 Haziran 2023 17:12
Merak etme en düşük maaş 22 bin tl olacak. Kim gelirse gelsin.

Mayk39
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:15
Adliye hizmetli 4b li 10.600 TL

Semihh34
Aday Memur
04 Haziran 2023 17:59

Temmuzda verilen sözlerin tutulacağını düşünüyorum. Son yüksek zamlar olacaktır. Fakat memura gelecek zam kadar asgariye ne gelecek asıl bu önemli. Geçen sene temmuz ile bu sene temmuz asgari ile maaşımı hesapladım zaman, asgari 12.000 -maaşım 26 olduğu zaman 2.1 oran korunuyor yani herhangi bir kazanç yok.

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