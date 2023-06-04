Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 17:19
TKDK Uzmanlarının Mağduriyeti

İşçilere yapılan zamlardan sonra kurum tarafından yapılan bir çalışma ile işçi maaşlarının altında kalan Destek Personeli maaşları iyileştirilerek 5000 TL zam yapılmıştır.

Kurumun yükünün büyük çoğunluğunu çeken, gerek projelerin yoğun olduğu illerde fazla mesai yapan, gerek geçici görevlendirme ile ikamet ettiği illerden farklı illere çalışmaya giden, milyon euroluk projelerin altına imza atarak risk alan Uzmanların ise maaşları ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Yeni maaş zammı döneminden (15.07.2023) önce Uzman maaşlarına mutlaka bir iyileştirme yapılarak personel arası dengenin sağlanması ve özellikle yeni açılacak illerin de yükünü çekecek olan Uzmanların motivesinin sağlanması gerekmektedir.

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