KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Haziran 2023 17:23
Önlisans puanım iptal olur mu ?

Merhaba herkese , Önlisans puanım var 2022 , Aöften lisans tamamlıyorum ama mezun değilim daha ve öylesine gireyim diye lisans kpss başvurdum para yatırdım neyse sonra önlisans sınavımın iptal olacağını öğrendim eğer girersem lisans kpss'ye.

Ben şimdi girmekten vazgeçtim ama başvuru vs yaptım girmediğim halde yine de önlisans puanım geçerli olur mu ?


aöfadaletçi
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:36

2022-KPSS?ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri

hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki

sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri ?KPSS Ön Lisans? sınav

sonuçlarını etkilemez.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD 2023/1Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Demiryollarına atananlar toplanalımKlavye Yazma Hızımın Siteden Siteye Aşırı Fark EtmesiArff ssZabıt Katipliği Uygulama Sınavı HakkındaHarita Teknikerliği HakkındaÖnlisans puanım iptal olur mu ?TCDD teknikerlikİşkur büro

Sözlük

ateş böceği 1 yapay zeka 1 skunk 1 keşke eski kıyafetlerimi saklasaydım 2 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 1 şaibe 1 Bugün olanlar 3 lgbt 1 mest olmak 1 fi 1

Son Haberler

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıPervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlığı bırakıyorİçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim olduJorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı'Barbie' filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi