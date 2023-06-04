Önlisans puanım iptal olur mu ?

Merhaba herkese , Önlisans puanım var 2022 , Aöften lisans tamamlıyorum ama mezun değilim daha ve öylesine gireyim diye lisans kpss başvurdum para yatırdım neyse sonra önlisans sınavımın iptal olacağını öğrendim eğer girersem lisans kpss'ye.

Ben şimdi girmekten vazgeçtim ama başvuru vs yaptım girmediğim halde yine de önlisans puanım geçerli olur mu ?