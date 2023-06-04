Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 17:57
Atama Sonuçlarına Az Kaldı neresi gelir
Evliyim Osmaniyelimin 1HATAY 2KAHRAMANMARAŞ 3ERZURUM 4DİYARBAKIR 5AĞRI 6ŞIRNAK 7ADIYAMAN

qluivert
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:24
Tercih dışı Hakkari hayırlı olsun

hakkan1
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:26
Tercih dışı Hakkari

selamlarmerhaba
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:27
Tercih dışı halep

Yamanspor61
Aday Memur
04 Haziran 2023 18:40
Hatay maraştan sekmez hakkariyi bu sene yedirmezler herkese siz rahat olun

Küçük polis
Şef
04 Haziran 2023 18:49

Tercih dışı Papau Yeni Gine hayırlı olsun...


SorunsuzHayat
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:01

Tercih dışı antalya/alanya


yıldız24
04 Haziran 2023 20:09
Arkadaş nere gelir diye yazıyor bazı kendini bilmieyenlerde dalga geçercesine cevap veriyor yazık biz ne ara bu durumlara düştük.

hayatzor88
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:38
Tercihi zor bir sıralama

Groger samsa
04 Haziran 2023 20:59

İstanbula tercih dışı çok gelir mi

Toplam 9 mesaj

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