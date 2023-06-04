Atama Sonuçlarına Az Kaldı neresi gelir

Arkadaş nere gelir diye yazıyor bazı kendini bilmieyenlerde dalga geçercesine cevap veriyor yazık biz ne ara bu durumlara düştük.

Arkadaş nere gelir diye yazıyor bazı kendini bilmieyenlerde dalga geçercesine cevap veriyor yazık biz ne ara bu durumlara düştük.