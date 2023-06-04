KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Haziran 2023 18:01
Jandarma Subay Maliye Bilgi

Gümrük muhafaza memurluğundan Jandarma subay maliye branşına geçiş yapacağım ama maliye hakkında bilgim yok mali subay ne iş yapar çalışma koşulları nedir bilgi verebilecek kişiler yardımcı olursa çok sevinirim


benbircomarim
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:57

kpss kaçtı birader senin


Adaperviz
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:01

86

benbircomarim, 1 saat önce

kpss kaçtı birader senin

Toplam 2 mesaj

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