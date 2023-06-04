Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 18:10
Hagb sorunu
Müstehcenlik suçu 1 yıl 8 ay ceza aldım. Ve para cezası. Hagb uygulanacak Bakanlık soruşturma açacak mı ne ceza gelebilir lütfen yardım edin

serkansah86
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 18:14

Hocam normal de adli soruşturma da hagb etkilememesi lazım ancak MEB idari soruşturma da adli yönden dayanak yapılıp ihraç ederse mahkeme ile dönersiniz. ancak kendi idari soruşturma da idari yönden ihraç ederse biraz sıkıntılı olur.


Bellinay
Memur
04 Haziran 2023 20:11
Her durumda MEB soruşturma açar mı yani hocam
serkansah86, 4 saat önce

Hocam normal de adli soruşturma da hagb etkilememesi lazım ancak MEB idari soruşturma da adli yönden dayanak yapılıp ihraç ederse mahkeme ile dönersiniz. ancak kendi idari soruşturma da idari yönden ihraç ederse biraz sıkıntılı olur.


muallime1990
04 Haziran 2023 21:00
Bilmediğim için soruyorum hocam. Okulda giyimle alakalı mı bu müstehcenlik suçu.

serkansah86
Daire Başkanı
04 Haziran 2023 21:35

Mahkeme, sonucunu normal şartlarda bakanlığa bildiriyor ancak MEB in soruşturma açıp açmadığını tam bilmiyorum. Görev ile ilgiliyse açabilir herhalde

Bellinay, 2 saat önce
Her durumda MEB soruşturma açar mı yani hocam
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