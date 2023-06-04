Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 18:46
22000 TL ocakta uygulanabilir mi?

Memura verilecek olan 22000 TL acaba Ağustos'ta toplu sözleşmede karar alınıp ocakta uygulanma ihtimali varmıdır


E.Kayı Han
Editor
04 Haziran 2023 18:53

Yoktur.


simos35
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:11

Eylül Ekim gibi yeni başlayacak olan zabıt katibi ne kadar alacak? En düşük memur maaşı 22 bin diyorlardı o iş hikaye mi?

E.Kayı Han, 3 saat önce

Yoktur.


benbircomarim
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:55

ne alaka temmuzda almayacak mı memur 22000 tl maaşı

E.Kayı Han, 3 saat önce

Yoktur.


E.Kayı Han
Editor
04 Haziran 2023 20:56

Konuyu açan arkadaşın sorduğu soruyu ve benim cevabımı tekrar oku.

benbircomarim, 1 saat önce

ne alaka temmuzda almayacak mı memur 22000 tl maaşı

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