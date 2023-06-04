Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 18:48
LGS kitapçık dağıtımı hata

Arkadaşlar bugün sınavın 1. Oturumunda kitapçıkları aaaaa bbbbb ccccc ddddd şeklinde hatalı dağıtım yaptım.tutanak tutmadık.2.oturumda doğru bir şekilde dağıttım.ceza alırmıyım ve öğrenci mağduriyeti yaşanır mı?


Emre4163
04 Haziran 2023 19:53

Yoklama listesindeki kitapçık kodu ile çocukların işaretlediği aynı onda bir sorun yok


0Ayşeen0
04 Haziran 2023 21:32

Müfettisim net cevap veriyorum olcme degerlendirme hatayi tespit edip inceleme sorusturma talep eder. bu hataya kınama+1 yıl merkezi sinavlarda gorev almama verilir genelde.

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