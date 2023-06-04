Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


04 Haziran 2023 19:00
Yeni Memur Kredi Çekebilir mi ?

Arkadaşlar merhabalar, geçtiğimiz hafta işbaşı yaptım. Maaş'ı aldığım andan itibaren herhangi bir bankadan ihtiyaç kredisi çekebilir miyim ? Bazı sitelerde 3 4 ay sonra çekilebilir diyor.


soldierteacher
Aday Memur
04 Haziran 2023 19:23
genelde 6 ay sigorta var mı ona bakiyorlar

hsnd
Müsteşar
04 Haziran 2023 20:11
Daha önce kredi ya da kredi kartı kullanıp düzenli ödediyseniz verilecektir.

Arif Öksüz
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:28

Deprem sonrasında 6000 tl limitli kartımın limitini kullandım. Borçlarım hep eylül sonrasına ertelendi. Onun dışında 300 400 tldir düzenli ödemediğim.

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