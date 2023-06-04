Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Haziran 2023 19:12
Mühendislik Mezunu İkm
Mühendislik mezunu ek 1 derece alabilir mi ? Eğer alabilirse bunun için dilekçe yazmamız mı gerekir ?

benbircomarim
Aday Memur
04 Haziran 2023 20:55

alır gerekmez bakanlığın otomatik yapması lazım

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