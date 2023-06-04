Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Haziran 2023 19:34
Görevi devralan Bakan Mehmet Şimşek'ten rasyonel zemin vurgusu

Sorarım size ey yönetici arkadaşlar su ana kadar ekonomimiz rasyonel bir şekilde yönetilmiyor muydu acaba?

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