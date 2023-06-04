Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 20:15
Memur ile müdür hikayesi

Günün birinde temmuzda izne çıkmak isteyen bir memur varmış silsile yoluyla önce büro amirine danışır büro amiride der ki müdür bey kota koydu kardeşim ben kendisiyle bi görüşeyim sana dönüş yaparım demiş büro amiri müdürün yanından şaşırmış vaziyette çıkıp memurun yanına gelir müdür bey senle görüşmek istiyor der memur hem şaşırır hemde aşırı derecede meraklanır acaba neden şube müdürü benimle görüşmek ister ki der neyse makama büro amiriyle beraber çıkarlar hemen tekmili verir müdür geç karşıma der memur müdürün karşısına geçer müdür de başlar konuşmaya ulan der ben 22 senedir meslekteyim ben bile bu zamana kadar temmuza plan yapıp çıkamadım sen hayırdır der memur başlar bahanelere anlatırda anlatır müdür der ki beni tatmin etmedi memurda son bi fırsat peki müdürüm bi fırsat verir misiniz der ? Müdür ne fırsatı hayırdır der memur der ki şimdi size makul ve mantıklı bi soru sorucam ama utanıyorum der Müdür de sövmediğin sürece sorun yok sor der memur da ama eğer bilirsem temmuzda istediğim vakit çıkarım uygun mudur der Müdür de tamam lan eğer sorun makul ve mantıklıysa söz istediğin vakit çıkabilirsin der memur da şimdi yanımda büro amirim de var sizce ikimizin toplam t?şağı kaç tanedir? Diye sorar müdür bunda basit ne var 4 der memur hayır bilemediniz der hemen çıkartır şak bir t?.şAk Büro amiride durur mu pis bi sırıtışla ve özgüvenli bi bakışla çıkartır lak 3 t?şak memur hayatı kaymış bir ifadeyle hem izne çıkamıyacağı için hemde hayattaki hakkının büro amirine +1 olarak verildiğinde isyan edip d diliminden gih memurluğuna geçer..


koruma1903
Şef
04 Haziran 2023 21:30
Kahvehane polislerinin nesli bitse de kurtulsak artık. 3600 verilsin bir dk durmam diyorlardı hepsi de duruyor bıktık be kardeşim.

SorunsuzHayat
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:42

Eminim siz daha ileriye götürürsünüz :) aklın sıra küçümsemeye çalışıyorsun ya yazık

koruma1903, 35 dk. önce
Kahvehane polislerinin nesli bitse de kurtulsak artık. 3600 verilsin bir dk durmam diyorlardı hepsi de duruyor bıktık be kardeşim.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıSeçim taltifi pbs ye işlenmişİçişleri bakanımız Sayın Ali YerlikayaÖğretmen emniyet lojmanindaCeza alırmıyım hatayla oldu?Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler112 ekip talebiİstihbarat

Sözlük

Bugün olanlar 3 skunk 1 dorothea puente 1 duygu 1 enaniyet 2 çarşaf 1 Düşün ki baban bunu okuyor 1 lümpen 1 ombre 3 tecessüs 1

Son Haberler

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıPervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlığı bırakıyorİçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim olduJorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı'Barbie' filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi