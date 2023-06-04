Memur ile müdür hikayesi

Günün birinde temmuzda izne çıkmak isteyen bir memur varmış silsile yoluyla önce büro amirine danışır büro amiride der ki müdür bey kota koydu kardeşim ben kendisiyle bi görüşeyim sana dönüş yaparım demiş büro amiri müdürün yanından şaşırmış vaziyette çıkıp memurun yanına gelir müdür bey senle görüşmek istiyor der memur hem şaşırır hemde aşırı derecede meraklanır acaba neden şube müdürü benimle görüşmek ister ki der neyse makama büro amiriyle beraber çıkarlar hemen tekmili verir müdür geç karşıma der memur müdürün karşısına geçer müdür de başlar konuşmaya ulan der ben 22 senedir meslekteyim ben bile bu zamana kadar temmuza plan yapıp çıkamadım sen hayırdır der memur başlar bahanelere anlatırda anlatır müdür der ki beni tatmin etmedi memurda son bi fırsat peki müdürüm bi fırsat verir misiniz der ? Müdür ne fırsatı hayırdır der memur der ki şimdi size makul ve mantıklı bi soru sorucam ama utanıyorum der Müdür de sövmediğin sürece sorun yok sor der memur da ama eğer bilirsem temmuzda istediğim vakit çıkarım uygun mudur der Müdür de tamam lan eğer sorun makul ve mantıklıysa söz istediğin vakit çıkabilirsin der memur da şimdi yanımda büro amirim de var sizce ikimizin toplam t?şağı kaç tanedir? Diye sorar müdür bunda basit ne var 4 der memur hayır bilemediniz der hemen çıkartır şak bir t?.şAk Büro amiride durur mu pis bi sırıtışla ve özgüvenli bi bakışla çıkartır lak 3 t?şak memur hayatı kaymış bir ifadeyle hem izne çıkamıyacağı için hemde hayattaki hakkının büro amirine +1 olarak verildiğinde isyan edip d diliminden gih memurluğuna geçer..