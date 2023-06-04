2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7'nci Dönem Toplu Sözleşme

Yanlış hesap işçiler 2024 ocakta 30 bin 35 bin arası maaş alacaklar.. onlar sözleşmelerini yaptılar ve 45+15 +10+10 şeklinde yaptılar. Memur maaşı 22 bine geldikten sonra işçiye yetişebilmesi için 30+10 +10+10 almalıdır.. ikramiye tediye yardımlar memurlarda yok. Bunlara da memur leyhinde ekstradan kazanımlar elde edilmelidir

Yanlış hesap işçiler 2024 ocakta 30 bin 35 bin arası maaş alacaklar.. onlar sözleşmelerini yaptılar ve 45+15 +10+10 şeklinde yaptılar. Memur maaşı 22 bine geldikten sonra işçiye yetişebilmesi için 30+10 +10+10 almalıdır.. ikramiye tediye yardımlar memurlarda yok. Bunlara da memur leyhinde ekstradan kazanımlar elde edilmelidir