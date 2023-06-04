Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Haziran 2023 20:32
2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7'nci Dönem Toplu Sözleşme

2024 yılı için kamu işçileri sözleşmesinde 6 aylık zamlar (Ocak ve Temmuz 2024) % 10 olarak belirlendi.

Memurlar için de bu oranların altına düşmemesi gerektiği kanaatindeyim.


payitaht26
Şube Müdürü
04 Haziran 2023 21:25

Zaten düşmeyecek 2024 10'ar puanlık bir artış söz konusu olacak.


wiseelit
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:28

eğer 30 bin lira olan işçi maaşının altında bırakırlarsa maaşı memur 22 bin lira alırsa 10.500 tl olan en alt maaş alan memur bahis alınmaz da gidip de 12.000 tl maaş üzerinden değerlendirilirse 2024 yılının ilk 6 ayında en az %30 zam almamız gerekmektedir çünkü işçiler 2023 yılının temmuz ayından itibaren 35 bin tl maaş alacaklar bunu buradaki hiç kimse görmüyor ya da görmek istemiyorum ne hikmetse sendikalar zaten kör cumhurbaşkanı zaten istediği bu daha az zam vermek en önemlisi de bu onlar için


mıcheal owen
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:29

Enflasyon oranının altında verilen zam hiçbir anlam ifade etmiyor. Ha %45 zam verirler enflasyondan düşer derler o zaman etkisi olur.


gardiyan4255
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:30
Kardeşim temmuz zammını versinler de 4.5 5.5 larla da idare ederiz

kerten.kele
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:32
Yanlış hesap işçiler 2024 ocakta 30 bin 35 bin arası maaş alacaklar.. onlar sözleşmelerini yaptılar ve 45+15 +10+10 şeklinde yaptılar. Memur maaşı 22 bine geldikten sonra işçiye yetişebilmesi için 30+10 +10+10 almalıdır.. ikramiye tediye yardımlar memurlarda yok. Bunlara da memur leyhinde ekstradan kazanımlar elde edilmelidir

wiseelit
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:54

bu kadar da cahil olmayın ya hala temmuz zammını versin gerisinin önemi yok diyor adam ya şaka mısın

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