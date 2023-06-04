Genel Af çıkabilir diyorlar doğrumu sizce?

Özge hanım merabalar. Öncelikle üslubunuz biraz nahoş. Cevabın muhatabı ben değilim ama, bu üslubu görünce acaba ters bir cevap yazılır mı yorumuma diye çekindim. Umarım bu tarz bir üsluba maruz kalmam.

Attığınız linke gelince, burda bahsedilen %77 oranı hak ihllallerindeki başvuru oranında, kabul olan ve ihlal tespit edilen başvuru sayısının %77sidir.

Mesela rakamları örnek olsun diye atıyorum;

Ülkemizde 2012 yılından beri atıyorum 1 milyon dava görülsün,

bu davaların gerek polis, gerek yargı kısmında dikkat edilmesi gereken insan hakları vardır.

Diyelim bu davalar sonucu 1000 dava ile ilintili sanıklar/şüpheliler şikayette bulundu.

Mesela kimisi işkence gördüm diyebilir, bu işkence ve kötü muamele yasağını kapsayan insan hakkını ihlaldir.

Kimisi, telefon kayıtlarımı savcılık usulsüz istedi diyerek, özel hayatın gizliliği insan hakkı kuralının ihlal edildiğini öne sürebilir.

Kimi malıma mülküme devlet haksız el koydu diye mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürebilir.

kimisi de adil yargılanmadım diyerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürebilir.

Yani 1000 başvuru var.

Bu başvuruları devletimiz derhal inceler ve başvuru sahibi haklı ise zararını tanzim edip, sorumluların cezasını keser.

Diyelim 1000 müracat var ve 100 tanesi haklı bulundu. (Çünkü cezadan kaçmak için yalan iddialarda çokça oluyor.)

işte sizin o gördüğünüz %77 oranı, bu 100 tane haklı bulunan dosyanın içindeki, adil yargılanma ile ilgili olanların sayısı. Geri kalan %23 ise, suçlu olanlar değil, diğer insan hakları ihlallerinden haklı bulunanlar.

yani bunu da genele vurursak 1 milyonda 100 tane de olabilir, daha aşağı veya yukarıda olabilir, rakamlar belirttiğim gibi anlamanız için örnek. Ama dediğiniz gibi %77 oranında suçsuz adamı hapse atacak bir hata yapan devlet yıkılır. Orada adaletten bahsedilemez.

Bizde de elbet hatalı kararlar vardır ama bu hata genellikle, masumiyet karinesini ilke edinen Türk Adalet sisteminde suçlu olanı, suçu ispatlanamadığı için serbest bırakma yönünde kulanılır.

Yani belirttiğini gibi suçsuz olup içerde yatan yok denecek kadar az iken, suç işleyip, evrensel hukuk normları gereği kesin ispatlanamadığı için serbest kalan nicesi var.

Sevdiklerinize kavuşma isteğinizi anlıyor, size hak veriyorum. Ama bunu isterken lütfen verileri iyi okuyun ve Türk Adalet sistemine yanlış intiba oluşturacak ifadelerden uzak durun.

Adalet hepimize gerekli.