Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 20:38
Genel Af çıkabilir diyorlar doğrumu sizce?

Biliyorsunuz ki Aym'nin açıkladığı hak ihlali %77, yani 100 kişiden 77'si haksız cezalar almış demek,Adalet bir ülkede en önemli şeydir asıl suçlular ceza almazken veya az ceza alırken,suçu olmayan delilsiz veya somut delilsiz kanaatle verilen cezalar yüzünden ceza alıyorlar ömürlük cezalar veriliyor buda hak ihlali oluşturuyor,çoluk çocuk sahibi olanların çocukları perişan oluyor,eşlerin anneler babaların gözü yaşlı,umarım yeni adalet bakanımız sayın yılmaz tunç bey adaleti sağlar yargı sistemine bir el atar diye umuyorum,yargı sistemindeki iş yüküde çok fazla,aşırı derecede duruşmalar davalar soruşturmalar ve Yargıtay'da istinafta bekleyen dosyalar var,cezaevleri bu kadar doluyken ve ekonomi iyi değilken bence bazı suçlar hariç kapsamlı bir af şart


policeman2004
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:04
Şu anayasa mahkemesinin açıkladığı yüzde 77 oranının bi kaynağını gönder hele bacı manipületör müsün yoksa insan hakları savunucusu musun gerçekten bi görek. Senden kaynak bekliyorum.

özge035
Aday Memur
04 Haziran 2023 21:14

Al bu linke gir Aym'nin kendi sitesi! Aşağıya in veya baştan sona oku! Ben demiyorum AYM diyor bunu! Buda sana kapak olsunnn! Hadi yürrüüü şimdi anca gidersin cühela!

https://www.anayasa.gov.tr/tr/baskan/konusmalar/adil-yargilanma-guvencesi-olarak-silahlarin-esitligi-ilkesi

policeman2004, 1 saat önce
Şu anayasa mahkemesinin açıkladığı yüzde 77 oranının bi kaynağını gönder hele bacı manipületör müsün yoksa insan hakları savunucusu musun gerçekten bi görek. Senden kaynak bekliyorum.

hbakl
Memur
04 Haziran 2023 21:58

Özge hanım merabalar. Öncelikle üslubunuz biraz nahoş. Cevabın muhatabı ben değilim ama, bu üslubu görünce acaba ters bir cevap yazılır mı yorumuma diye çekindim. Umarım bu tarz bir üsluba maruz kalmam.

Attığınız linke gelince, burda bahsedilen %77 oranı hak ihllallerindeki başvuru oranında, kabul olan ve ihlal tespit edilen başvuru sayısının %77sidir.

Mesela rakamları örnek olsun diye atıyorum;

Ülkemizde 2012 yılından beri atıyorum 1 milyon dava görülsün,

bu davaların gerek polis, gerek yargı kısmında dikkat edilmesi gereken insan hakları vardır.

Diyelim bu davalar sonucu 1000 dava ile ilintili sanıklar/şüpheliler şikayette bulundu.

Mesela kimisi işkence gördüm diyebilir, bu işkence ve kötü muamele yasağını kapsayan insan hakkını ihlaldir.

Kimisi, telefon kayıtlarımı savcılık usulsüz istedi diyerek, özel hayatın gizliliği insan hakkı kuralının ihlal edildiğini öne sürebilir.

Kimi malıma mülküme devlet haksız el koydu diye mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürebilir.

kimisi de adil yargılanmadım diyerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürebilir.

Yani 1000 başvuru var.

Bu başvuruları devletimiz derhal inceler ve başvuru sahibi haklı ise zararını tanzim edip, sorumluların cezasını keser.

Diyelim 1000 müracat var ve 100 tanesi haklı bulundu. (Çünkü cezadan kaçmak için yalan iddialarda çokça oluyor.)

işte sizin o gördüğünüz %77 oranı, bu 100 tane haklı bulunan dosyanın içindeki, adil yargılanma ile ilgili olanların sayısı. Geri kalan %23 ise, suçlu olanlar değil, diğer insan hakları ihlallerinden haklı bulunanlar.

yani bunu da genele vurursak 1 milyonda 100 tane de olabilir, daha aşağı veya yukarıda olabilir, rakamlar belirttiğim gibi anlamanız için örnek. Ama dediğiniz gibi %77 oranında suçsuz adamı hapse atacak bir hata yapan devlet yıkılır. Orada adaletten bahsedilemez.

Bizde de elbet hatalı kararlar vardır ama bu hata genellikle, masumiyet karinesini ilke edinen Türk Adalet sisteminde suçlu olanı, suçu ispatlanamadığı için serbest bırakma yönünde kulanılır.

Yani belirttiğini gibi suçsuz olup içerde yatan yok denecek kadar az iken, suç işleyip, evrensel hukuk normları gereği kesin ispatlanamadığı için serbest kalan nicesi var.

Sevdiklerinize kavuşma isteğinizi anlıyor, size hak veriyorum. Ama bunu isterken lütfen verileri iyi okuyun ve Türk Adalet sistemine yanlış intiba oluşturacak ifadelerden uzak durun.

Adalet hepimize gerekli.

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