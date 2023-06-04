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Editörler : Lanet


04 Haziran 2023 20:40
Kapsamlı bir Af çıkar diyorlar sizin görüşleriniz nedir?

Biliyorsunuz ki Aym'nin açıkladığı hak ihlali %77, yani 100 kişiden 77'si haksız cezalar almış demek,Adalet bir ülkede en önemli şeydir asıl suçlular ceza almazken veya az ceza alırken,suçu olmayan delilsiz veya somut delilsiz kanaatle verilen cezalar yüzünden ceza alıyorlar ömürlük cezalar veriliyor buda hak ihlali oluşturuyor,çoluk çocuk sahibi olanların çocukları perişan oluyor,eşlerin anneler babaların gözü yaşlı,umarım yeni adalet bakanımız sayın yılmaz tunç bey adaleti sağlar yargı sistemine bir el atar diye umuyorum,yargı sistemindeki iş yüküde çok fazla,aşırı derecede duruşmalar davalar soruşturmalar ve Yargıtay'da istinafta bekleyen dosyalar var,cezaevleri bu kadar doluyken ve ekonomi iyi değilken bence bazı suçlar hariç kapsamlı bir af şart.

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