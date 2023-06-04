Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 21:17
Genel sicil affının gelmesi gerek

İlla ki hataya düşmüş, fevri davranmış belki de çok ufak bir olay dallanıp budaklanarak ceza almış memur/ amir olsrak idari ceza almış binlerce kişi var genel olarak aktif olarak çalışan ve yüz kızartıcı suçlar haricinde bi genel sicil affı gelmesi lazım hayali misyon,komiserlik veya mesleğinde daha ileriye gitmek isteyenlerin kendini geliştirmek isteyenlerin yolunun açılması gerekiyor yoksa maalesef bu insanlar ömür boyu teşkilata küsüp asla sahalara çıkmak istemez işe huzursuz,isteksiz gelip işten kaçmanın türlü yolunu aramaya devam eder bir an önce bu mesleğin kariyer mesleğine dönüştürülüp ideallerin doğrultusunda yollar açılması gerekli diye düşünüyorum


koruma1903
Şef
04 Haziran 2023 21:25
5 yıl sonra inşallah.

koruma1903
Şef
04 Haziran 2023 21:26
Seçim vaadi olarak 5 yılı kastettim o mu gelir mu gelir diye değil.
koruma1903, 41 dk. önce
5 yıl sonra inşallah.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıSeçim taltifi pbs ye işlenmişİçişleri bakanımız Sayın Ali YerlikayaÖğretmen emniyet lojmanindaCeza alırmıyım hatayla oldu?Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler112 ekip talebiİstihbarat

Sözlük

the 100 1 yapay zeka 1 mest olmak 1 duygu 1 lgbt 1 MÜSTEMLEKE 1 zamane 1 ombre 3 ateş böceği 1 pi network 1

Son Haberler

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıPervin Buldan ve Mithat Sancar eş başkanlığı bırakıyorİçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha teslim olduJorge Jesus derbi galibiyeti yaşayamadı'Barbie' filmi uluslararası boya kıtlığına yol açtı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi