Polis veya Memur İken Öğretmen Olanlarda İntibak Durumu

Herkese merhaba bilindiği üzere öğretmenlik sözleşmeli olduğu için kadrolu görevlerimizden istifa ederek MEB'e öğretmen olarak atamalarımız yapıldı. Öğretmenlikte kadroya geçtikten sonra derece kademe intibak işlemlerimiz başladı fakat her ilde farklı uygulamalar mevcut buda işlemlerimizin yanlış yapılmasına sebep oluyor.

ÖRNEĞİN; Ben mesleği 2/2 den bıraktım .İlçe mem benim intibak hesaplamamı 4/3 olarak yapıp hesapladı. Dayanak maddeleri bu hesaplamaya hiç bir şekilde uymuyor. Kazanılmış hakkı geriye çekebiliyorlar mı? Bu konuda elinde bilgi belge dayanak olanlar veya bakanlık görüş yazısı olanlar ve bu durumda olanlar bu başlık altında yazışırsak faydalı olacağını düşünüyorum.