Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 21:35
geçici görevlendirme hk

istanbulda eah'de kadrolu çalışmaktayım, kurumumun pdc oranı yüksek. asmye geçici görevlendirme istiyorum (aynı ilde ama ilçeler farklı). asm ile anlaştım, başhemşire muvafakatta uygun değildir veriyor ama doluluk yüksek. il sağlık uygundur verirse geçiş yapabilir miyim. lütfen konu ile ilgili bilgisi olan varsa yazsın tükenmiş durumdayım psikolojim bozuldu her yolu deneyeceğim

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