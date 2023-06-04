Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : ProletariatKubil ay


04 Haziran 2023 22:03
2019 sark dönüşü pbs

Merhaba iki sark ust üste dogu ilinde görev yaptım, 2019 donusluyum, batida 4 cu yılım dolmak üzere, bazı maddi sebeplerden dolayı gönüllü sarka gitmek istedim yalnız pbs açılmadı bende dilekce yazdım 3 şehir mardin batman diyarbakir, bu vermiş olduğum dilekce nasıl sonuclanir çıkma ihtimali varmidir bilen arkadaşlar yardımcı olabilirmi


Hakan kaan8990
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:19

Bilgisi olan yokmu


myday
Memur
05 Haziran 2023 00:23

Bende 2019 şark donusluyum. Tek şark yaptım ancak pbs üzerinden 3 tercih yaptım. Van Batman Mardin yazdım sırasıyla. Ancak dilekçe yazmadım ayriyeten. Bende merak ediyorum sonucu

Hakan kaan8990, Bugün

Bilgisi olan yokmu


Hakan kaan8990
Aday Memur
05 Haziran 2023 08:06

Size pbs açılmış bize neden açılmadı ben dilekçe yazmak zorunda kaldım


hbnm35
Aday Memur
05 Haziran 2023 08:38

Birden fazla şark yapanlara modül açılmadı


Hakan kaan8990
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:21

Sizce dilekçeden olumlu bir haber çıkarmı


Hakan kaan8990
Aday Memur
05 Haziran 2023 10:43

Hicmi bilgisi olan yok arkadaşlar

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