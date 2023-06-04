Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Son Sayfa

04 Haziran 2023 22:08
Habertürk'te vs. memur maaşına saldıran ekonomist bozuntuları.

Ekonomist diye dalkavukları konuşturuyorlar. Memur aşağı memur yukarı.

Utanmadan "tamam kiralar yüksek ama bu maaşları memura verirseniz olmaz" "memura 22 verirseniz özel sektör kalifiye elemana bu parayı nasıl verecek" "zor bir süreçten geçmemiz gerekiyor, bu kararın gözden geçirilmesi lazım" "karı koca memur 50bin lira mı alacak yani" "memura bunu verirseniz peofesöre 70bin lira mı vereceksiniz" diyorlar.

Ulan bu ülkenin üzerinde kambur arıyorsanız KKM'ye bakın, vergi aflarına bakın, üst düzey yöneticilerin temsil harcamalarına bakın, kamu işçisi maaşlarına bakın, EYT sistemine bakın, yarısı bizden kampanyasına bakın...

Utanmaz herifler, büyükşehirlerde kira olmuş 10bin lira, memura 15 mi vermek istiyor bunlar?

22 bin bile bu ekonomide bizi geçindirmez.

Memurun rızkına göz dikenlerin, memur düşmanlığını körükleyenlerin Allah bin kere belasını versin!


Oylum Oylum
04 Haziran 2023 22:10

Ben de izledim


furyschopen
Memur
04 Haziran 2023 22:11
Bu yorumu yapan kim? yayında geriye de gidemiyoruz youtubeda
Oylum Oylum, Dün

Ben de izledim


Oylum Oylum
04 Haziran 2023 22:12

İzliyorum şu an yemin ediyorum sinir küpü oldum resmen,bu ne ya memurun maaşına muhtaç olursunuz in.


2ven
Aday Memur
04 Haziran 2023 22:15

Osman diye bir dalkavuk var diğerinin adını unuttum. Sinir krizi geçirmemek için kapattım yürüyüşe çıktım. Zaten 2 tane dalkavuk var şuan canlı konuşuyolar.

furyschopen, Dün
Bu yorumu yapan kim? yayında geriye de gidemiyoruz youtubeda

BuAşkFazlaSana
Şef
04 Haziran 2023 22:22

Bu konuşmalar yapılmaya başlandıysa zammı vermemenin yolu yapılıyor demektir. Bunların hiçbir sözüne güvenmiyorum. Memura hakkını vermemek için yine kırk takla atacaklar.


2ven
Aday Memur
04 Haziran 2023 22:25

Vermezlerse sabah akşam cumhurbaşkanı yalancıdır deme hakkımız var.

BuAşkFazlaSana, Dün

Bu konuşmalar yapılmaya başlandıysa zammı vermemenin yolu yapılıyor demektir. Bunların hiçbir sözüne güvenmiyorum. Memura hakkını vermemek için yine kırk takla atacaklar.


BuAşkFazlaSana
Şef
04 Haziran 2023 22:39

Desen nolacak ki çok da umrundaydı artı soluğu nezarethanede alırsın.

2ven, Dün

Vermezlerse sabah akşam cumhurbaşkanı yalancıdır deme hakkımız var.


DipsizKuyuu
Aday Memur
04 Haziran 2023 22:44

Laf ağızdan bir kere çıkar oy vermedimse de RTE verecektir. Aksi düşünülemez. Bu konuda güveniyorum.


Oylum Oylum
04 Haziran 2023 22:47

Tek güvendiğim nokta da o zaten.Direk birinci ağızdan verildi vaadi..


Yorumsuzadam
Memur
04 Haziran 2023 23:01
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Nedir bu para derdiniz anlamadım, paradan başka işiniz yok mu sizin


bulaşşıkk
Aday Memur
04 Haziran 2023 23:08

Herkes senin gibi sadece kemikle beslenmiyor.

Yorumsuzadam, Dün

Nedir bu para derdiniz anlamadım, paradan başka işiniz yok mu sizin


Yorumsuzadam
Memur
04 Haziran 2023 23:13
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Elindekiyle yetinip şükretmesini bil kimse aç kalmaz.

bulaşşıkk, Dün

Herkes senin gibi sadece kemikle beslenmiyor.


umut burak temel
Aday Memur
04 Haziran 2023 23:20
Kardeşim dünyadaki tüm insanlar hatır için mi çalışıyor ?
Yorumsuzadam, Dün

Nedir bu para derdiniz anlamadım, paradan başka işiniz yok mu sizin


takdir
Memur
04 Haziran 2023 23:47

Adamın adı soyadı ne? Nerde hesabı varsa saydıralım. Soyleyin


ysgreys
Aday Memur
04 Haziran 2023 23:56
Hoşt
Yorumsuzadam, Dün

Elindekiyle yetinip şükretmesini bil kimse aç kalmaz.


byekıp
Memur
05 Haziran 2023 00:06
İşiniz gücünüz yok mu arkadaşlar tv de iki tane yalaka çıkıp konuştu diye moralinizi bozuyorsunuz cumhurbaşkanı vericez demiş baskanvekili vericez tv ye çıkan iki yalakayi kim takar biraz sabredin meclisin tatile girme süresi ileri tarihe alındı verilen sözü tutmama şansı mi var yerel seçimler geliyor eli kulağında dün verilen sözler yerine getirilmezse bu sefer yerel seçimlerde elini zayiflatacagini hepimizden iyi biliyor o yüzden 1.agizdan çıkan haberlere bakın siz tv deki yalaka yorumculara değil

wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:13

Üzülüyorum size. Temmuz işçi 35000. Memur 22000' şapka atacak.


gardiyan4255
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:26
Algı yapıyorlar algı

gardiyan4255
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:33
İlkokul mezunu adama verilen paraya bakmazlar memur bir yerlerine mi batmış bunların anlamıyorum ki bildiğin algı peşindeler memur düşmanı memurlar netin de farkı yok memursenin de bir devletin memuru olarak zor durumdayız verilen sözler tutulmalı

Espert0
Şef
05 Haziran 2023 00:40
Soğukkanlı olalım arkadaşlar. Temmuz için vadedilen zammı Mehmet Şimşek vs engellemesi söz konusu olamaz, CB birinci ağızdan verdiği sözü hele ki şurda yerel seçime 10 ay zaman kalmışken çiğneyecek değil. Beklenti olarak bütçeye en hafif maliyet nasıl olacaksa o şekilde yapılır o ayrı bir tartışma.. Meclis kapanmadan evvel netleşecek..
Toplam 33 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Mayıs enflasyon 0,04Habertürk'te vs. memur maaşına saldıran ekonomist bozuntuları.22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...22.000 vaadi gerçekleşir mi?Bundan Sonra Az Güler Çok AğlarızMedyada söylenen en düşük memur maaşına göreŞimşek dönemi ve memura verdiği sinyalMayıs ayı enflasyon tahminiAk partiden zam açıklaması

Sözlük

Müdara 1 the 100 1 tespit 1 kira müjdesi 2 dünya çevre günü 1 ıspanaklı börek 1 filtre kahve 1 ombre 3 zamane 1 metin 2

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi