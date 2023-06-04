Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Haziran 2023 22:09
Es durumu il emri

Bu yaz es durumuna il emri verilmeme ihtimali nedir arkadaşlar insan korkuyor bakan da değişti

Çok Yazılan Konular

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinYusuf Tekin Bakanımızdan İlk TaleplerimizTemmuzda öğretmen maaşı tahminiEvlenmemiş kadın öğretmenlere bir şey söylemek istiyorumYonetici atama takvimi ne zaman yayinlanir?Öğretmenimi CİMER'e Şikayet Ettim.Kötü niyetle açılan soruşturma savcılığa şikayet edilebilir mi?Ne ceza alırım ?Panik yapmayınCeza ne olur?

Sözlük

ıspanaklı börek 1 Bugün olanlar 5 Düşün ki baban bunu okuyor 2 Majezik/Arveles/Parol 1 gelsene dedi bana 1 enaniyet 3 hakimler ve savcılar kurulu 1 filtre kahve 1 utanç 1 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 3

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi