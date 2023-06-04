KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 23:05
Paramedik 86 umut var mı?

Paramedik 3424 sıralamam.

ilk atama sayısı 1098

ikinci atama sayısı 1122

toplam 2220

3424-2220 = 1204

yani 1204`teyim şuan sizce umut var mı? Kpss 2020`de de aynı puanla kaldım. Hep kılpayı gitmesine artık dayanamıyorum bu puanla atanamadım deyince dalga geçiyorlar o da ayrı koyuyor


cemalettin32
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:43
Umut var bence aralıkta bir atama daha yaparlar 1000 civarı prm alınır 2024 ekime çok var umudunu kaybetme
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