KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


04 Haziran 2023 23:28
Pomem 30. Dönem mülakata kalan sayısı

Arkadaşlar Lisans 33 bin kişi başvurdu. Tahmini olarak kaç kişi mülakata kalır.

Geçen sene parkura girrnler görmüştür kaç kişi elendiğini örneğin 30 kişiden kaç kişi eleniyor parkurda ve ön sağlıkta. Ona göre tahmin yapabiliriz?


Baypar
Şef
04 Haziran 2023 23:32

Benim girdiğim yer Arnavutköy dü 20 şer gruplar halinde girdik.20 kişiden 2 kişi geçebilmişti.Sonra bizim grubu çıkardılar.Söylentilere göre %70 lik kısım parkurda eleniyor.


YigidoKaan
Aday Memur
04 Haziran 2023 23:49

20 kişiden 2 kişi mi geçti. Bu %10 geçti demek.

Bu arada bende geçen sene armavutköyde girdim. Ama 1. Sıradaydım. 49 saniye yaptım elendim. Ama 1. Sıeada olduğum için yani ik ben olduğum için kaç kişi elendi göremedim.

Ama eğer dediğin gibi 20 kişiden 2 kişi geçiyosa parkuru geçen herkes polis olur o zaman.

Baypar, Dün

Benim girdiğim yer Arnavutköy dü 20 şer gruplar halinde girdik.20 kişiden 2 kişi geçebilmişti.Sonra bizim grubu çıkardılar.Söylentilere göre %70 lik kısım parkurda eleniyor.


Baypar
Şef
05 Haziran 2023 08:51

Ben 2.Grupta 4. Çıktım ama 1.Gruptan 2 3 kişinin geçebilidiğimi gördüm.Benim girdiğim gruptanda 2 kişi falan vardı.Soyunma odasında beklettilerdi bizi grup bitene kadar

YigidoKaan, Dün

20 kişiden 2 kişi mi geçti. Bu %10 geçti demek.

Bu arada bende geçen sene armavutköyde girdim. Ama 1. Sıradaydım. 49 saniye yaptım elendim. Ama 1. Sıeada olduğum için yani ik ben olduğum için kaç kişi elendi göremedim.

Ama eğer dediğin gibi 20 kişiden 2 kişi geçiyosa parkuru geçen herkes polis olur o zaman.


YigidoKaan
Aday Memur
05 Haziran 2023 15:08

Yok mu arkadaşlar başka tahmini olan giren rakam verebilecek olan. Kaç kişi geçer tahmini

Benim tahminim 33 bin kişi başvurmuş lisansa 3 bin kişi ücretini yatırmayan ve sınava girmeyen desek 30 bin kişi ön sağlık ve parkur sınavına girer bunların %40 veya %50si elenir.

%50si elenirse 30 bin kişiden 15 bin kişi civarı kişi kalır. 6500 kişi alıncak mülakata giren her 2 veya 3 kişiden biri polis olcak demek bu da.

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