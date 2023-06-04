Pomem 30. Dönem mülakata kalan sayısı

20 kişiden 2 kişi mi geçti. Bu %10 geçti demek.

Bu arada bende geçen sene armavutköyde girdim. Ama 1. Sıradaydım. 49 saniye yaptım elendim. Ama 1. Sıeada olduğum için yani ik ben olduğum için kaç kişi elendi göremedim.

Ama eğer dediğin gibi 20 kişiden 2 kişi geçiyosa parkuru geçen herkes polis olur o zaman.