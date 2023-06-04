Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 23:29
Özel sektör eş durumu
Arkdaşlar iki sorum olacaktı bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. 1. Si özel sektör eş tayininden sonra eşin 5 yıl çalışma şartı diye bir şart varmı. 2. Si son 4yıl da 720 gün sigorta isteniyorya 2019 ile 2023 yılları arasındaki toplam süremi baz alınıyor yoksa başvuru tarihinden geriye dönük 4 yılmı mesela 2023 haziranda başvuru yaptık 2019 Haziran'dan itibaren ki süremi baz alınacak.

ByAstsubay
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:15
Özel sektörde eş durumu yok diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin

emirhan025
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:16
Eşi özelde çalışan sağlık memuru ın konuşuyorum hocam
ByAstsubay, Bugün
Özel sektörde eş durumu yok diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin

ByAstsubay
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:23
Tamam işte hocam eş durumu her iki kişide devlet kurumunda çalışırsa olur
emirhan025, Bugün
Eşi özelde çalışan sağlık memuru ın konuşuyorum hocam

emirhan025
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:26
Hocam biraz mevzuat bak istersen
ByAstsubay, Bugün
Tamam işte hocam eş durumu her iki kişide devlet kurumunda çalışırsa olur

ByAstsubay
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:29
Evlenirsem bakarım inşallah
emirhan025, Bugün
Hocam biraz mevzuat bak istersen

tugce0101
Aday Memur
05 Haziran 2023 09:31

5 yıl evli olduğunu bildiriyosun her yıl hocam ve evrak verdiğin tarihten geriye dönük 4 yıl


emirhan025
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:12
5 yıl boyunca çalışmasına gerek yok ozman değilmi hocam
tugce0101, 8 saat önce

5 yıl evli olduğunu bildiriyosun her yıl hocam ve evrak verdiğin tarihten geriye dönük 4 yıl


tugce0101
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:14

Çalışmamaktan kastınız nedir hocam ücretsiz izin falan alabilir tabi ki


emirhan025
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:16
Mesela eş durumu yaptım eş durumundan sonra 1 yıl çalışıp iş yerinden ayrılış yaptı
tugce0101, 5 saat önce

Çalışmamaktan kastınız nedir hocam ücretsiz izin falan alabilir tabi ki


tugce0101
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:56

Çalışıyo olması lazım hocam evlilikle birlikte sigorta devamıda lazım


tugce0101
Aday Memur
05 Haziran 2023 12:58

5 yıldan sonra kadronuzu çalıştığınız yere alırsanız gerek yok o zaman

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