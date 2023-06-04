Özel sektör eş durumu

Arkdaşlar iki sorum olacaktı bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. 1. Si özel sektör eş tayininden sonra eşin 5 yıl çalışma şartı diye bir şart varmı. 2. Si son 4yıl da 720 gün sigorta isteniyorya 2019 ile 2023 yılları arasındaki toplam süremi baz alınıyor yoksa başvuru tarihinden geriye dönük 4 yılmı mesela 2023 haziranda başvuru yaptık 2019 Haziran'dan itibaren ki süremi baz alınacak.

Arkdaşlar iki sorum olacaktı bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. 1. Si özel sektör eş tayininden sonra eşin 5 yıl çalışma şartı diye bir şart varmı. 2. Si son 4yıl da 720 gün sigorta isteniyorya 2019 ile 2023 yılları arasındaki toplam süremi baz alınıyor yoksa başvuru tarihinden geriye dönük 4 yılmı mesela 2023 haziranda başvuru yaptık 2019 Haziran'dan itibaren ki süremi baz alınacak.