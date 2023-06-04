Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Haziran 2023 23:42
Temmuz 22 bin maaş
Meraba 14300 maaş alan bir memur acaba en düşük 22 bin memur maaşıyla ortalama nekadar maaş alır acaba

wiseelit
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:12

14+3200*1,47 25284. Olması gereken ise, 14000+4500*1,47 27195


Tfn1412
Aday Memur
05 Haziran 2023 00:57
Teşekkür ederim cevabınız için
wiseelit, Bugün

14+3200*1,47 25284. Olması gereken ise, 14000+4500*1,47 27195

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli tayin hakkı var mı ?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Personel Atama Sonucu HK.Asdep aile ve sosyal hizmetler bakanlığı 2431 personel alım sonucu/Temmuz 22 bin maaş Aile ve sosyal hizmetler bakanlığıİstifa acil Hizmet BirleştirmeKadrolu memurluktan istifa edip sözleşmeliye geçiş Nüfus ve vatandaşlık işleri çalışanlarının bilgi paylaşım platformu..Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımı

Sözlük

türk müziğinin evrimi 1 Müdara 1 İyi bir insan nasil olmalı 3 utanç 1 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 3 Tasavvuf 2 tansiyonu yükselten sebepler 3 filtre kahve 1 mest olmak 1 şaibe 1

Son Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldüSürücüler kavga ederken motosikleti çaldıBelediye binasına levyeyle zarar veren 2 zanlı tutuklandıCHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ettiAFAD'dan şiddetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Mayıs ayı enflasyon tahminiErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreMatrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Temmuz ayında memurlar ne kadar zam alacak?Memur zammı haberi