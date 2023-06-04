Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Haziran 2023 23:42
Asm de geçen yıllar ve hızmet puanı

Merhabalar asm de 6 Yıldır çalışıyorum yeni kadroya geçtik hizmet puanım 0 görünüyor bu yıllar ıcın hesaplama yapılmayacak mı bılen var mı kafam çok karıştı

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